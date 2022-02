Mulher conta que se separou do marido por ele ter tomado vacina contra a Covid

Durante protestos antivacina em Wellington, na Nova Zelândia, uma manifestante relatou ter se separado do marido após ele ter se imunizado contra a Covid-19. A revelação ocorreu durante entrevista da mulher à rede de televisão 1News.

Ela participava da série de protestos iniciados nesta semana na capital do país contra a obrigatoriedade da vacinação e outras medidas sanitárias para prevenir o contágio do coronavírus, como o uso obrigatório de máscaras e passaporte da vacina para entrar em estabelecimentos.

"Eu honestamente acredito que ele vai morrer", afirmou a mulher à emissora. E continuou, afirmando que estava participando dos protestos para garantir a segurança dos netos contra vacinação infantil: "Eu vou morrer pelos meus netos hoje".

Adotando o nome "Comboio pela Liberdade", centenas de protestantes bloquearam ruas de Wellington e acamparam em frente ao Parlamento do país contra as medidas adotadas pelo governo da trabalhista Jacinda Ardern no combate ao coronavírus.

Por conta da pandemia, o governo decidiu fechar a fronteira e implementar bloqueios rigorosos no país para limitar a propagação do vírus. A ação gerou resultados, e a Nova Zelândia é avaliada como um dos países no mundo que melhor lidou com a pandemia.

