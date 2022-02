Alemanha se aproxima do recorde de casos por Covid-19

A Alemanha se aproxima do pico de casos de Covid-19, que atualmente alcança níveis recorde, afirmou nesta sexta-feira, 11, o chanceler Olaf Scholz, que enfrenta uma crescente pressão para suavizar algumas restrições.

"As previsões científicas nos mostram que o pico da onda está à vista", afirmou o líder social-democrata durante um discurso no Bundesrat, câmara alta do Parlamento alemão que representa as diferentes regiões.

"Isso nos permite considerar uma primeira etapa de reabertura na reunião com os Länder [estado federado] na próxima semana e depois outras para a primavera", acrescentou.

Na próxima quarta-feira haverá novas discussões entre o chanceler e os representantes das regiões para decidir se manterão ou não as medidas restritivas de combate à pandemia.

