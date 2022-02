Elizabeth II celebra 70 anos de reinado e quer que Camilla seja rainha consorte

A rainha Elizabeth II celebra neste domingo (6), em cerimônia íntima, 70 anos de reinado e marcou o momento com o inesperado anúncio de que quer que Camilla, a esposa do príncipe Charles, seja rainha consorte quando, chegado o momento, seu filho se tornar rei.

Em uma mensagem escrita com motivo de seu jubileu de platina, um marco que nenhum monarca britânico alcançou antes, a rainha, de 95 anos, expressou seu "sincero desejo" de que Camilla "seja conhecida como rainha consorte" quando o príncipe Charles, de 73 anos, subir ao trono.

Até agora, nunca havia dito nada sobre o assunto, que foi objeto de polêmicas intermináveis durante anos.

Um porta-voz disse que Charles e Camilla estavam "emocionados e honrados pelas palavras" da rainha, que também destacou o "trabalho leal" da duquesa de Cornualles.

O caráter histórico do acontecimento não muda a tradição, que não prevê nenhuma cerimônia oficial.

Geralmente, a rainha costuma passar esse dia na propriedade real de Sandringham, ao norte de Londres.

A imprensa britânica elogiou neste domingo a futura "rainha Camilla", o que "encerra anos de especulações", como destaca o Daily Mail.

Por sua vez, o primeiro-ministro Boris Johnson homenageou neste domingo a rainha Elizabeth, que "em sete décadas de reinado mostrou um inspirador sentido de dever e uma devoção inabalável a esta nação".

O dia 6 de fevereiro costuma ser agridoce para Elizabeth II porque, além de sua ascensão ao trono aos 25 anos de idade em 1952, é também a data da morte de seu pai, o rei George VI, a quem era muito apegada, de um câncer de pulmão.

Este ano é também o primeiro em que celebrará seu aniversário de reinado sem seu querido marido, o príncipe Philip, que morreu em abril de 2021 aos 99 anos.

A monarquia enfrenta um período tenso entre as acusações de agressão sexual contra seu filho, o príncipe Andrew, e a mudança para os Estados Unidos de seu neto Harry com sua esposa Meghan.

Antes de viajar para Sandringham, a rainha analisou no Castelo de Windsor os objetos e mensagens que recebeu pelos seus jubileus anteriores, segundo o Palácio de Buckingham.

Entre eles, um cartão feito com tampas de garrafa e uma "receita para uma rainha perfeita" idealizada por uma criança.

"É muito divertido", reagiu segundo a agência PA, sobre a receita que pede "500 ml de sangue real", "um pouco de joias" e "uma pitada de lealdade".

Vestida com um traje de cor turquesa e com um duplo broche de diamantes que ganhou de presente de seu pai, Elizabeth II também viu as primeiras sobremesas criadas em um concurso do jubileu de platina.

No sábado, deu uma recepção em sua residência em Sandringham para os membros da comunidade local e grupos de voluntários.

Entre os convidados estava a ex-cozinheira Angela Wood, que contribuiu para a criação do "Coronation chicken" ou "Frango Rainha Elizabeth", agora um clássico da gastronomia britânica, frango frio coberto por molho curry cremoso.

A monarca possui uma grande popularidade no país, apesar de suas aparições serem cada vez mais escassas desde que sofreu problemas de saúde no outono boreal.

Para comemorar a ocasião, moedas comemorativas foram cunhadas e oito selos que a representam em diferentes momentos de seu reinado foram emitidos.

Em breve, seu retrato será projetado em telas gigantes em várias cidades do país.

Na segunda-feia, uma salva de 42 canhões será disparada no centro da capital.

Em contraste com essas homenagens discretas, no início de junho foram anunciados quatro dias de festejos em todo o Reino Unido, muito esperados pelos britânicos.

"Trooping the Colour", a cerimônia que celebra oficialmente seu aniversário todo ano, acontecerá durante o longo fim de semana festivo.

Será uma reconstituição histórica dos 70 anos de reinado de uma monarca que passou por diferentes épocas e diferentes crises. O desfile vai misturar tradição britânica, história e artistas de rua.

