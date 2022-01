Jovem baleia ferida encalha em praia cerca de Atenas

Uma jovem baleia ferida no focinho encalhou em uma praia no sul de Atenas nesta sexta-feira (28), e os esforços de resgate estão em andamento - informaram a polícia portuária e especialistas.

"Um patrulheiro da polícia portuária e mergulhadores do centro grego de salvamento de cetáceos Arion estão no local para resgatar a baleia", disse à AFP uma assessora de imprensa da Guarda Costeira.

Imagens transmitidas pela televisão pública ERT mostravam um veterinário no momento em que coletava uma amostra de sangue do debilitado cetáceo. O animal movia lentamente sua cauda, na água, perto da praia de Flisvos, no município portuário de Falero.

Aimilia Drougas, oceanógrafa e cofundadora da Arion, disse à AFP que "a baleia Ziphius cavirostris, uma espécie bastante comum no mar Egeu (leste) e no mar Jônico (oeste), assim como na costa de Creta (sul), estava ferida no focinho".

A equipe desta instituição detectou o cetáceo na quinta-feira, a cerca de 15 km de distância, próximo à praia de Vouliagmeni, e tentou conduzi-lo para o mar, relatou.

Nesta sexta, porém, "a baleia encalhou em Flisvos e está ferida", lamentou, observando que se trata de uma baleia bastante jovem.

Segundo Drosos Koutsoubas, professor de biologia marinha da Universidade do Mar Egeu, citado pela ERT, "as hélices dos navios causam, com frequência, esse tipo de lesão".

Semelhante aos golfinhos, a Ziphius cavirostris, uma baleia de tamanho médio com comprimento máximo de sete metros, mergulha a uma profundidade de entre 1.000 e 4.000 metros, afirmou Aimilia Drougas.

