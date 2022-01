Ataque rebelde mata mais de 20 soldados na RD Congo

Mais de 20 soldados congoleses foram mortos em um ataque do grupo rebelde armado M23 a uma posição do Exército no leste da República Democrática do Congo - informaram fontes locais nesta quarta-feira (26).

O ataque ocorreu na noite de segunda-feira (24), em Nyesisi, província de Kivu do Norte, perto do Parque Nacional de Virunga. O local é patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e lar de gorilas-das-montanhas ameaçados de extinção.

Os confrontos continuavam nesta quarta, segundo fontes da sociedade civil e do governo local.

O M23 é um dos mais de 120 grupos armados em operação no leste da República Democrática do Congo, legado das guerras regionais que remontam a mais de duas décadas.

