Primeira visita oficial de um presidente israelense aos Emirados em janeiro

O presidente israelense Isaac Herzog viajará no final de janeiro aos Emirados Árabes Unidos, na primeira visita oficial de um chefe de Estado israelense a esse país do Golfo após a normalização das relações bilaterais em 2020.

A Presidência israelense anunciou nesta terça-feira (25) em um comunicado que Herzog e sua esposa Michal realizarão uma visita oficial a Dubai em 30 e 31 de janeiro, convidados pelo príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Mohamed bin Zayed.

O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett realizou uma primeira visita oficial a esse país em dezembro.

"Temos o privilégio de fazer história com essa primeira visita de um presidente israelense aos Emirados Árabes Unidos. Essa importante visita ocorre em um momento em que as nações israelense e emiradense estão trabalhando para estabelecer as bases de um futuro comum", disse Herzog no comunicado.

O presidente israelense se reunirá durante sua visita com Mohamed bin Zayed, assim como com outros dirigentes emiradenses e representantes da comunidade judaica local.

Em 15 de setembro de 2020, Emirados e Bahrein se tornaram os primeiros países árabes do Golfo a normalizar publicamente suas relações com Israel, sob o impulso do então presidente americano Donald Trump.

Essa estratégia foi incorporada nos chamados Acordos de Abraão, que geraram pactos semelhantes com Marrocos e Sudão.

