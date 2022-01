PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA UE EUA: Rússia acusa EUA de agravar tensões na Ucrânia

=== UCRÂNIA UE EUA ===

MOSCOU:

Rússia acusa EUA de agravar tensões e lança novas manobras militares

O Exército russo lançou, nesta terça-feira (25), uma nova série de manobras perto da Ucrânia e na península anexada da Crimeia, com exercícios que envolvem 6.000 homens, caças e bombardeiros, segundo as agências russas.

WASHINGTON:

EUA ameaça Rússia com sanções e adverte contra uso de energia como 'arma'

Os Estados Unidos alertaram a Rússia nesta terça-feira (25) para uma possível imposição de sanções "pesadas", em caso de um ataque à Ucrânia, incluindo restrições a exportações. Washington também advertiu Moscou que tentar transformar sua indústria de petróleo e gás em arma seria contraproducente.

BRUXELAS:

Europa alerta para provocações russas na região do Donbas

Mais do que uma invasão russa da Ucrânia, os europeus temem que o governo de Kiev caia na armadilha de um confronto na região do Donbas desencadeado por uma provocação de separatistas pró-russos e alertaram a Rússia de sua determinação em aplicar sanções nesse cenário.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

TEGUCIGALPA:

Xiomara Castro tomará posse em Honduras em plena crise política

A esquerdista Xiomara Castro se tornará, na quinta-feira (27), a primeira mulher a governar Honduras, com sua liderança posta à prova por um grupo de deputados rebeldes que ameaçam seus planos de combate à corrupção, tráfico de drogas e pobreza.

PARIS:

Luta anticorrupção estagnada na América Latina, afirma TI

A América Latina está "totalmente estagnada" há 10 anos em sua luta contra a corrupção, o que abala a democracia e os direitos humanos, e há retrocessos alarmantes na Venezuela e em países da América Central, alerta a ONG Transparência Internacional (TI) em seu relatório anual.

(AmLat corrupção saúde direitos polícia economia sociedade, Prev, 620 palavras, já transmitida)

PARIS:

Países 'limpos' também perdem pontos na luta contra a corrupção

Na última década, os países mais bem classificados no ranking de percepção da corrupção da Transparência Internacional (TI) regrediram na luta contra esse flagelo, com destaque para Canadá, Estados Unidos e Chile.

WASHINGTON:

Luta contra aids é lição da comunidade LGBT contra covid-19

Quando a pandemia da covid-19 começou, e o medo e o isolamento se espalharam, Dave Perruzza traçou um paralelo: "Para mim, foi como a epidemia de aids de novo, ninguém levava a sério".

WASHINGTON:

Mudança climática: próxima aposta de Biden em um Congresso de apertada maioria?

Depois de acumular decepções no Congresso americano, o democrata Joe Biden poderia apostar em um projeto climático para tentar matar dois coelhos com uma cajadada só: salvar o planeta... e sua presidência.

BRASÍLIA:

Escritor Olavo de Carvalho, considerado o guru do bolsonarismo, morre aos 74 anos

O polêmico escritor Olavo de Carvalho, considerado o guru do bolsonarismo e da extrema-direita brasileira, morreu aos 74 anos em um hospital nos Estados Unidos, onde morava - anunciou sua família em um comunicado divulgado nesta terça-feira (25).

HAVANA:

Ministério Público denuncia 790 pessoas por protestos em Cuba

Um total de 790 cubanos, incluindo 55 com idades entre 15 e 18 anos, foram acusados de "atos de vandalismo" e "graves distúrbios da ordem pública" durante os protestos sem precedentes de 11 de julho na ilha.

MÉXICO:

México: assassinato de jornalistas ameaçados evidencia falta de proteção a comunicadores

O assassinato de dois jornalistas em Tijuana, no espaço de uma semana, revela a complexidade de se oferecer segurança para comunicadores no México, um dos países mais perigosos para o jornalismo e onde os mecanismos de proteção estão sobrecarregados ou são ineficientes.

NOVA YORK:

Tribunal de apelações dos EUA mantém condenação de Joaquín 'El Chapo' Guzmán

Um Tribunal de Apelações dos Estados Unidos confirmou nesta terça-feira (25) a sentença de prisão perpétua do traficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado em julho de 2019 por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, entre outras acusações.

-- EUROPA

LONDRES:

Polícia investiga festas na sede do poder britânico durante confinamentos

A Polícia Metropolitana de Londres está investigando as várias festas realizadas em Downing Street e outras dependências do governo nos últimos dois anos, configurando uma violação das regras de confinamento - anunciou a chefe da Scotland Yard, Cressida Dick, nesta terça-feira (25).

LONDRES:

As supostas festas ilegais que ameaçam futuro de Boris Johnson

Uma festa de Natal, uma confraternização de despedida, vinho e queijo ao sol... O governo de Boris Johnson é acusado de celebrar uma dezena de festas em pleno confinamento pela pandemia da covid-19, que agora são alvo de uma investigação da Scotland Yard.

MOSCOU:

Rússia inclui opositor Navalny na lista de 'terroristas e extremistas'

A Rússia incluiu o principal opositor do governo, Alexei Navalny, na lista de "terroristas e extremistas", em mais um capítulo na repressão às vozes críticas ao poder do Kremlin.

VARSÓVIA:

Polônia constrói nova barreira na fronteira com Belarus

A Polônia iniciou nesta terça-feira (25) a construção de uma nova cerca na fronteira com Belarus para impedir a chegada de migrantes ilegais, após a crise entre Varsóvia e Minsk no ano passado.

LOURES:

Extrema-direita portuguesa ataca população cigana antes das eleições

O partido de extrema-direita Chega atacou duramente os ciganos em Portugal, acusando-os de abusarem dos benefícios sociais concedidos pelo governo e de serem criminosos, às véspera das eleições legislativas antecipadas de domingo (30).

BERLIM:

Alemã é processada por se unir ao Estado Islâmico na adolescência

Uma alemã que viajou para a Síria quando adolescente para se juntar ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI) começou a ser julgada por um tribunal de Halle, no leste da Alemanha, nesta terça-feira (25), acusada de cumplicidade em crimes contra a humanidade.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Xi Jinping recebe presidente do COI a 10 dias da abertura dos Jogos de Inverno

O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, nesta terça-feira (25), a 10 dias da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, informou a agência estatal Xinhua.

SORONG:

Briga e incêndio deixam 19 mortos em discoteca na Indonésia

Ao menos 19 pessoas morreram após um confronto entre dois grupos locais que provocou um incêndio em uma discoteca de Sorong, na província indonésia de Papua Ocidental, informou a polícia

SEUL:

Coreia do Norte lança dois supostos mísseis de cruzeiro, afirma Seul

A Coreia do Norte lançou dois supostos mísseis de cruzeiro nesta terça-feira, anunciou a Coreia do Sul, o que aumenta para cinco o número de testes militares executados em um mês, no momento em que Pyongyang ignora as ofertas de diálogo do governo dos Estados Unidos.

-- ÁFRICA

YAOUNDE:

Tumulto em estádio deixa oito mortos em Camarões durante a Copa Africana de Nações

Oito pessoas morreram esmagadas e 50 ficaram feridas na segunda-feira (24) em um tumulto fora de um estádio de Camarões onde a seleção local disputava as oitavas de final da Copa Africana de Nações (CAN), informou o ministério da Saúde.

OUAGADOUGOU:

Manifestantes apoiam militares após golpe em Burkina Faso

Centenas de manifestantes saíram às ruas nesta terça-feira(25) na capital de Burkina Faso para expressar seu apoio aos militares, um dia após o golpe de Estado que derrubou o presidente Roch Marc Christian Kaboré, cuja "libertação imediata" foi solicitada pela ONU.

-- ORIENTE MÉDIO

HASSAKE:

Seguem intensos os combates entre curdos e jihadistas em prisão síria

As forças curdas apoiadas pelos Estados Unidos reforçaram o cerco a jihadistas entrincheirados em uma prisão no nordeste da Síria nesta terça-feira(25), em uma tentativa de encerrar um confronto que começou há cinco dias e deixou pelo menos 166 mortos.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

FMI rebaixa projeção de crescimento para a América Latina a 2,4% em 2022

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu, nesta terça-feira (25), a projeção de crescimento econômico para a América Latina e o Caribe este ano, com cortes acentuados para Brasil e México, as duas principais economias da região.

WASHINGTON:

Previsões do FMI sobre o crescimento econômico para 2022 e 2023

O FMI publicou, nesta terça-feira (25), suas últimas projeções de crescimento econômico para 2022 e 2023, em uma atualização trimestral.

WASHINGTON:

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

GENEBRA:

Etíope Tedros Adhanom tem caminho livre para ser reeleito na OMS

Todos os sinais estão verdes para a reeleição em maio próximo do etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus à frente da Organização Mundial da Saúde (OMS), único candidato ao cargo, após uma votação processual nesta terça-feira (25), em Genebra.

WASHINGTON:

Pfizer e BioNTech começam testes clínicos de vacina contra ômicron

Pfizer e BioNTech iniciaram o recrutamento para os testes clínicos sobre a segurança e a resposta imune de sua vacina anticovid específica para a variante ômicron em adultos de até 55 anos, informa um

LOS ANGELES:

Luta pelo direito ao aborto é destaque no festival de Sundance

Com o direito ao aborto sob ameaça nos Estados Unidos, cineastas apresentam no Festival de Sundance três filmes que destacam os riscos históricos que as mulheres enfrentam ao passarem por procedimentos ilegais.

PARIS:

A cavalo, filha da princesa Caroline de Mônaco abre desfile da Chanel

A aristocrata Charlotte Casiraghi presidiu o desfile de alta-costura da Chanel, nesta terça-feira (25), montada em um cavalo, uma proposta com decoração construtivista e onírica, com referências aos anos 1920.

=== ESPORTE ===

TÊNIS

Acompanhamento das quartas de final do Aberto da Austrália

MELBOURNE:

Berrettini vence Monfils e vai enfrentar Nadal nas semifinais do Aberto da Austrália

O italiano Matteo Berrettini, sétimo do ranking mundial, venceu o francês Gael Monfils (20º) em cinco sets, parciais de 6-4, 6-4, 3-6, 3-6 e 6-2, nesta terça-feira, em Melbourne, e será o adversário nas semifinais do Aberto da Austrália do espanhol Rafael Nadal (5º).

MELBOURNE:

Barty vence Pegula e avança às semifinais do Aberto da Austrália

A australiana Ashleigh Barty, número 1 mundial, continuou mostrando sua força nesta terça-feira e atropelou a americana Jessica, com parciais de 6-2 e 6-0 avançando assim às semifinais do Aberto da Austrália.

