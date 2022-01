Menina de dez anos sobrevive a nevasca ao ficar abraçada a um cachorro de rua

Uma menina de dez anos conseguiu sobreviver a uma noite de nevasca na cidade de Uglegorsk, na Rússia, se agarrando a um cachorro de rua para se aquecer. Ela ficou cerca de 18 horas desaparecida. O caso ocorreu no dia 13 de janeiro.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a pequena Vika Z, 10, desapareceu por volta das 13 horas quando voltava da escola que fica a 800 metros de sua casa. A menina, que gosta de animais, parou enquanto voltava da escola para alimentar alguns animais. Mas foi surpreendida com a tempestade de neve e ventos fortes.

Autoridades e moradores locais procuraram a menina durante a noite após o desaparecimento de Vika. Os grupos de buscas começaram a procurar casas onde tinham animais, porque moradores relataram ter visto a garota brincando com os animais.

Vika foi encontrada em deitada em um colchão com o cachorro em uma varanda. Ela foi levada direto para o hospital com leves queimaduras e recebeu alta no mesmo dia, informou a TV estatal russa. "O fato de a menina ter permanecido viva com tanto tempo é realmente um milagre", disse um dos voluntários do grupo de busca, ao jornal Newsweek. Ainda de acordo com as autoridades locais,o cãozinho de rua ajudou a aquecer a pequena Vika.

