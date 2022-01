Aeroporto de Istambul fecha devido a nevasca incomum

O aeroporto de Istambul, um dos principais terminais da Europa, fechou nesta segunda-feira(24) devido a uma queda de neve incomum no leste do Mediterrâneo que forçou o fechamento de centros de vacinação em Atenas e causou cortes de energia e estragos no tráfego.

Este é o primeiro fechamento do novo terminal, com um moderno edifício de vidro e aço que substituiu o antigo aeroporto de Ataturk como centro de operações da Turkish Airlines desde 2019.

A queda de neve criou uma paisagem agradável em frente às mesquitas e principais monumentos da cidade que reuniam os turistas. Mas a neve foi uma dor de cabeça para os 16 milhões de habitantes da maior cidade da Turquia, que ficou quase paralisada.

Enquanto isso, na Grécia, o termômetro caiu para -14 graus e a tempestade obrigou a suspender uma sessão no Parlamento e a fechar os centros de vacinação em Atenas.

Milhares de motoristas ficaram presos em seus carros nos arredores de Atenas, apesar das tentativas da polícia de isolar as entradas do norte da capital grega.

"Estas são condições extremas", disse Christos Zerefos, especialista em física atmosférica, à emissora estatal ERT TV.

