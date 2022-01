Nova Zelândia impõe novas restrições em meio a avanço da variante Ômicron

Neozelandeses terão novas restrições ligadas à covid-19 após nove casos da variante Ômicron serem detectados em uma única família que viajou a Auckland para um casamento este mês, afirmou neste domingo a primeira-ministra Jacinda Ardern.

A chamada fase vermelha da resposta do país à pandemia inclui medidas como exigência do uso de máscaras e limites de pessoas em encontros. As restrições entram em vigor nesta segunda-feira.

Ardern destacou que "fase vermelha não é lockdown", lembrando que comércios podem continuar abertos e pessoas podem visitar familiares e amigos, além de viajar livremente dentro do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nosso plano para lidar com os casos de Ômicron na fase inicial continua igual ao da Delta, em que iremos testar rapidamente, rastrear contatos e isolar casos e contatos para retardar o avanço", disse Ardern a repórteres em Wellington neste domingo.

A Nova Zelândia foi um dos poucos países a evitar surtos da variante Ômicron, mas Ardern reconheceu na semana passada que um surto era inevitável dada a transmissibilidade da variante.

O país conseguiu conter o avanço da variante Delta, com média de cerca de 20 novos casos por dia. Mas houve um aumento no número de pessoas entrando no país e fazendo quarentena enquanto estão infectadas com a Ômicron.

Isso colocou um estresse sobre o sistema de quarentena e fez o governo limitar o acesso de cidadãos voltando para casa enquanto decide o que fazer em relação à reabertura de fronteiras, contrariando muitas pessoas que querem retornar à Nova Zelândia.

Cerca de 93% dos neozelandeses de 12 anos ou mais estão com o sistema vacinal completo e 52% tomaram uma dose de reforço. O país começou recentemente a vacinar crianças com idade entre 5 e 11 anos.

A restrição afeta Ardern pessoalmente. A primeira-ministra planejava se casar no próximo fim de semana, mas a celebração será adiada. "Eu me junto a muitos outros neozelandeses que tiveram uma experiência como esta em razão da pandemia, e para todos neste cenário, eu sinto muito", disse ela.

(Com Associated Press)

Tags