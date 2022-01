Ciro Gomes lança pré-candidatura à presidência

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes foi confirmado nesta sexta-feira como pré-candidato do PDT para as eleições presidenciais de outubro, uma disputa que tem como favoritos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual, Jair Bolsonaro.

Terceiro colocado nas eleições presidenciais de 2018, com 12,5% dos votos, Ciro, 64, é líder do PDT, que no passado aliou-se ao PT de Lula. Ele é um dos candidatos de centro que aspiram à presidência, em um ambiente bastante polarizado.

"A incompetência de Bolsonaro apenas agravou uma situação que piorava ano após ano" no Brasil, e a pandemia do novo coronavírus "foi potencializada pela política genocida" do governo, disse Ciro após o PDT aprovar sua candidatura, durante convenção nacional em Brasília.

Segundo pesquisa divulgada pelo instituto Datafolha em dezembro, Ciro tem 7% das intenções de voto, muito atrás dos 48% de Lula, que ainda não confirmou sua candidatura, e dos 22% de Bolsonaro, que aspira à reeleição, embora seu índice de popularidade esteja no nível mais baixo.

Ex-ministro da Integração Nacional de Lula (2003-2010), Ciro busca se posicionar como o candidato de centro, sob o slogan "A rebeldia da esperança", com foco no eleitorado jovem.

Nessa disputa pela chamada "terceira via", aparece também o ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro Sergio Moro, com 9% das intenções de voto, e o governador de São Paulo, João Doria, com 4%.

Chamando Moro de "lambe-botas de Bolsonaro", Ciro responsabilizou o ex-juiz por ter favorecido a eleição da extrema direita "ao tirar Lula da disputa eleitoral em 2018".

Ciro inicia sua quarta candidatura à presidência. Em 1998, ele concorreu pelo PCB, e em 2002 e 2018, pelo PDT.

Candidato inflamado, que sonha em reorientar a esquerda, Ciro foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza e deputado entre 2007 e 2011. Especialistas consultados pela AFP concordam que, no momento, não há um pré-candidato com perfil que possa superar Lula ou Bolsonaro.

