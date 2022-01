Tsunami em Tonga: veja antes e depois da devastação causada por vulcão

Imagens de satélite mostram a devastação em Tonga causada por tsunami ocorrido no último sábado, 15. Conforme especialistas, a erupção submarina foi, provavelmente, a maior já registrada no planeta nos últimos 30 anos. Veja antes e depois

Imagens de satélite mostram a devastação em Tonga causada por tsunami ocorrido no último sábado, 15, após o vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Haa’pai ter entrado em erupção. O fenômeno vitimizou pessoas até no Peru e foi sentido no Alasca. Pelo menos três mortes foram confirmadas pelo governo de Tonga.

Conforme especialistas, a erupção submarina foi, provavelmente, a maior já registrada no planeta nos últimos 30 anos. O ocorrido gerou uma nuvem de cinzas, gás e vapor que atingiu 20 quilômetros de altura acima do nível do mar, além de provocar um maremoto cujas ondas quebraram em países com costa voltada para o Oceano Pacífico.

Tsunami em Tonga: veja antes e depois da devastação

A pequena nação de Tonga é um arquipélago localizado na Polinésia, na região do Pacífico Sul, formado por mais de 170 ilhas em cujos territórios vivem espalhadas em torno de 100 mil pessoas. O país está situado a 800 quilômetros a leste das Ilhas Fiji e a 2.380 quilômetros da Nova Zelândia.

O vulcão Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, que entrou em erupção, está submerso a cerca de 30 quilômetros a sudeste da ilha Fonuafo’ou de Tonga.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver pessoas fugindo das ondas quando a água inundou Nuku’alofa, a capital de Tonga. Na ocasião, antes do anoitecer, o céu da cidade ficou escuro por causa da nuvem de cinzas e o pequeno país ficou sem comunicação, sem água potável e sem comida.

Conforme a ONG Save the Children disse, a qualidade da água pode ter sido afetada pelas cinzas e fumaça, que podem gerar crise de desabastecimento do líquido e de alimentos no país.

Ondas decorrentes do tsunami também foram registradas na Nova Zelândia, no Japão, na costa oeste dos Estados Unidos e no Peru, onde duas pessoas foram engolidas pela força da água e acabaram morrendo.

Vulcão em Tonga: erupção de vulcão e tsunami

O monumento geológico está submerso e em uma zona de intensa atividade sísmica, já tendo entrado em erupção em 2009, gerando nuvens de vapor acinzentadas e formando novos territórios acima do nível do mar.

Em janeiro de 2015, o vulcão também entrou em erupção. Nessa ocasião, surgiu uma nova ilha com aproximadamente 2 quilômetros de largura a partir da união das ilhas de Hunga-Tonga e Hunga-Ha’apai, que dão nome ao vulcão em questão.

Vulcão em Tonga: nuvem de cinzas

A nuvem de cinzas que cobriu Tonga se moveu para oeste, chegando a Fiji, Vanuatu, Nova Caledônia no domingo e atingindo, na segunda, 19, a cidade australiana de Queensland. “Se você notou um nascer do sol particularmente impressionante, foi a luz do sol sendo espalhada pelas #cinzas vulcânicas da erupção em #Tonga”, publicou no Twitter o Bureau of Meteorology de Queensland.

Vulcão em Tonga: onde o tsunami atingiu

Além de atingir a maior ilha de Tonga com ondas de mais de 1,2 metro, alertas de tsunami foram feitos em Fiji, Samoa e Vanuatu. Em Fiji, muitas pessoas fugiram para áreas mais elevadas da cidade de Suva, capital do país, quando grandes ondas chegaram à costa. Alertas também foram emitidos na Nova Zelândia, Japão, Peru, Canadá e Estados Unidos.

No Japão, segundo a emissora de televisão NHK, foram registradas ondas de até 2,7 metros e várias outras menores. Felizmente, todos os alertas foram suspensos logo no domingo.

Já nos EUA, ondas de 91 centímetros a 1,2 metros provocadas pela erupção atingiram a costa da Califórnia, Alaska e Havaí, conforme o escritório do Serviço Nacional de Meteorologia situado em San Diego.

