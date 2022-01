Asteroide se aproxima da Terra hoje, 18: veja como assistir ao fenômeno

Um asteroide de um quilômetro de extensão se aproxima da Terra, fazendo sua aproximação máxima com o planeta hoje, terça-feira, 18 (18/01). Catalogado (7482) 1994 PC1, o objeto é considerado potencialmente perigoso, embora não apresente nenhum risco de colisão.

Na primeira vez em que o asteroide se aproximou da Terra, em 1933, esteve a uma distância de 1,1 milhão de quilômetros. Dessa vez, a rocha estará a quase 2 milhões de quilômetros, equivalente a 5,15 vezes a distância média entre a Terra e a Lua. Sua próxima passagem ocorrerá apenas no ano de 2105. O POVO separou horário em que o asteroide se aproximará da Terra e como assistir à passagem. Confira:

Asteroide se aproxima da Terra hoje, 18: horário e como assistir

Às 18h51min (horário de Brasília) de hoje, o asteroide fará sua aproximação máxima com a Terra. Ele poderá ser observado desde antes disso, a partir das 17 horas. Embora não seja possível assistir a olho nu, o projeto The Virtual Telescope fará uma transmissão ao vivo do fenômeno. Clique aqui para assistir ou reproduza o player abaixo:



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Menina de oito anos caça asteroides com seu computador no céu de Fortaleza

Estudante do Interior do Ceará identifica novo asteroide em programa da Nasa

Missão da Nasa tentará mudar curso de asteroide no espaço

Para quem possui um telescópio, as condições climáticas devem ser o principal empecilho na observação do asteroide. Ele aparecerá na constelação de Peixes, perto de Urano e da estrela dupla Torcular Septentrional. O melhor horário para observar o objeto será às 20h30min, com céu escuro. A detecção do asteroide pode ser difícil; será possível perceber seu movimento em relação às estrelas.



Tags