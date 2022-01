Ataques ataques aéreos no Tigré deixaram mais de 100 mortos em 2022

Pelo menos 108 civis morreram desde janeiro deste ano em ataques aéreos que teriam sido cometidos pela Força Aérea etíope na região do Tigré - anunciou a ONU, nesta sexta-feira (14), referindo-se a possíveis crimes de guerra.

"As partes em conflito devem (...) suspender qualquer ataque, se parecer que o alvo não é um objetivo militar, ou se o ataque for desproporcional. O não respeito dos princípios de distinção e proporcionalidade pode constituir um crime de guerra", advertiu a porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Elizabeth Throssell.

