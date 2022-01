Comunicado do Business Wire :NAGA Group AG

The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), provedor da rede social para negociação, criptomoedas e pagamentos NAGA.com, excedeu sua orientação de receita para 2021 de acordo com números preliminares não auditados.

A receita consolidada do grupo mais que dobrou para cerca de 55,3 milhões de euros em relação ao ano anterior (2020: 24,4 milhões de euros). O forte crescimento é sublinhado por um EBITDA recorde de 12,8 milhões de euros, que também é quase o dobro em relação a 2020 (6,6 milhões de euros). Além disso, a NAGA informa que mais de 277.000 novas contas ingressaram em sua plataforma de negociação, um aumento de 128% em relação ao ano passado (2020: 122.000 novas contas).

O volume negociado em 2021 atingiu 250 bilhões de euros pela primeira vez, o que significa que a empresa também conseguiu dobrar essa métrica em relação a 2020 (121 bilhões de euros). Além disso, a NAGA executou mais de 10 milhões de transações em dinheiro real, um aumento de 60% em relação a 2020 (6,3 milhões). Notavelmente, a métrica de crescimento mais forte é a atividade de negociação de cópias. Em 2021, a NAGA viu mais de 4,8 milhões de negociações copiadas por meio de sua ferramenta Auto Copy exclusiva, que quase triplicou em comparação com 2020 (1,7 milhão de negociações copiadas).

"2021 foi um ano fantástico para a NAGA. Entregamos mais um ano recorde e alcançamos vários marcos ao longo do caminho. Os investimentos em crescimento e a aceleração contínua de nossas atividades de marketing valeram a pena. Além disso, lançamos ótimos produtos como NAGA Pay, melhorou nossa plataforma e recebeu investidores estratégicos em nossa tabela de capitalização. 2022 será outro ano agitado. Esperamos estar entre os neo-brokers de mais rápido crescimento, ganhando mais participação de mercado nos mercados existentes, mas também expandindo para novos mercados, além de focando cada vez mais no espaço de criptomoedas e DeFi com nossa nova plataforma NAGAX", comenta Benjamin Bilski, fundador e CEO da NAGA.

Lançamento do NAGAX no primeiro trimestre de 2022

A NAGA anuncia o lançamento de uma nova plataforma de negociação social focada em criptomoedas: NAGAX,

A plataforma visa oferecer:

- Uma experiência única de negociação social Web3

- Um câmbio à vista que suporta mais de 700 ativos negociáveis

- Um câmbio de futuros e derivativos

- Uma carteira de criptomoedas com segurança de nível superior

- Uma plataforma NFT embutida

- Uma plataforma de apostas

- Uma plataforma de lançamento para projetos promissores

- Conteúdo de vídeo educacional na plataforma Learn contra recompensas

A plataforma oferecerá um "Feed de investimento social Web3" exclusivo globalmente, que converte automaticamente cada conteúdo gerado pelo usuário na plataforma em um NFT que pode ser monetizado.

"Com a NAGA, construímos uma das plataformas de corretagem mais inovadoras do setor - impulsionada pela interação social e, em última análise, pela negociação de cópias. Além disso, ganhamos insights exclusivos entre criadores de conteúdo e influenciadores e suas necessidades. No entanto, acreditamos que o Finanças descentralizadas (DeFi) será um dos segmentos de crescimento mais forte no espaço financeiro e, portanto, combinará nosso conhecimento com todas as nossas capacidades de inovação e amplitude de experiência. Com nosso novo Feed de investimento social Web3, acreditamos estabelecer um novo padrão no mundo dos influenciadores financeiros , aprimorando suas capacidades para atender melhor ao seu público, ao mesmo tempo em que oferece monetização instantânea de seu conteúdo sem passar pelo intermediário", afirmou Bilski.

Ele também acrescenta: "Um influenciador financeiro, por exemplo, que oferece conteúdo premium, como sinais de negociação ou análise técnica, publica o conteúdo e pode definir diretamente um preço e disponibilidade. A postagem é automaticamente convertida em um NFT. Qualquer usuário que tenha acesso para uma carteira baseada em Ethereum pode desbloquear o conteúdo imediatamente. Cada conteúdo é assim tokenizado e pode até ser negociado como um feed social NFT. O mundo das criptomoedas é altamente fragmentado. Os comerciantes de criptomoedas são literalmente forçados a seguir e participar de vários grupos e contas em diferentes plataformas para não perder. Os influenciadores de criptomoedas, por outro lado, precisam gerenciar uma ampla variedade de canais e fluxos de monetização. Portanto, acreditamos que nosso conceito de conteúdo, monetização direta para influenciadores e negociação de cópias em criptomoedas terá grande demanda e criará uma nova e forte fonte de receita para a NAGA".

A primeira versão do NAGAX será lançada no primeiro trimestre de 2022.

O CEO da NAGAs, Benjamin Bilski, realizará um webinar gravado na sexta-feira, 14 de janeiro, às 15:00 (CET) e apresentará a NAGAX em detalhes. Para participar acesse https://naga.com/academy/webinars/936

Sobre a NAGA

A NAGA é uma empresa de fintech inovadora que desenvolveu um sistema financeiro socialmente aprimorado que cria uma experiência unificada e contínua em finanças pessoais e investimentos. Sua plataforma proprietária oferece uma gama de produtos que vão desde negociação, investimento e criptomoedas até um cartão VISA físico e recursos de investimento social, como Feed, Messenger e Auto-Copy. A NAGA é uma solução completa sinérgica que é acessível e inclusiva, e que fornece uma maneira melhor de negociar, investir, conectar, ganhar, adquirir e pagar, tanto em moeda fiduciária quanto em criptomoeda.

Contato

The NAGA Group AG Andreas Luecke Conselho administrativo Hohe Bleichen 12 20354, Hamburgo T: +49 (0)40 524 77910 E: [email protected]

