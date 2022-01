Comunicado do Business Wire :Global Processing Services

Global Processing Services ("GPS"), a principal plataforma mundial de tecnologia de pagamentos, anunciou hoje a conclusão e ampliação de sua última campanha para levantar fundos em mais de US$ 400 milhões. Temasek empresa de investimento global com sede em Singapura, e MissionOG, empresa de capital de crescimento com sede nos EUA, juntaram-se à rodada inicial de mais de US$ 300 milhões, liderada em conjunto pelos investidores em crescimento: Advent International - através da Advent Tech e sua afiliada Sunley House Capital - e Viking Global Investors.

GPS é a primeira plataforma global de tecnologia API de pagamento, que habilita programas inovadores de cartão para as principais fintechs, bancos digitais e provedores de financiamento integrado do mundo. A abordagem de tecnologia e parceria da GPS ajudou a escalar algumas das fintechs disruptivas de maior sucesso do mundo, entre elas a Revolut, Curve, Starling Bank, Zilch, WeLab Bank e Paidy.

Por meio da plataforma na nuvem de última geração da GPS, seus clientes e parceiros podem projetar, lançar, gerenciar e dimensionar programas de cartões em 48 países. Até o momento, a GPS já emitiu mais de 190 milhões de cartões físicos e virtuais e no ano passado processou mais de 1,3 bilhão de transações, gerando receitas recordes.

O investimento adicional e o apoio estratégico dos novos investidores visam acelerar ainda mais a trajetória de crescimento da GPS. Aproveitando sua reputação sólida e plataforma de tecnologia inovadora, a empresa planeja responder à demanda dos clientes expandindo internacionalmente em toda a Europa, APAC e MENA, e acelerando o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Os novos investidores que se unem à Advent e à Viking trazem uma grande experiência mundial em fintech e pagamentos.

Conselho da GPS tem novo presidente

Paralelamente à conclusão do investimento, Gene Lockhart, presidente e sócio geral da MissionOG, foi nomeado novo presidente da GPS.

Investidor experiente, executivo sênior talentoso e inovador de pagamentos respeitado, Gene possui experiência operacional e de investimento significativa nos setores de serviços financeiros e pagamentos. Suas funções de liderança anteriores incluem: presidente e CEO da MasterCard International e membro do conselho de empresas como NuBank e First Republic Bank, entre muitas outras.

Gene Lockhart, presidente da GPS, afirmou:"A GPS é uma empresa de tecnologia inovadora e acreditamos que sua posição única no centro do ecossistema global de pagamentos é ideal para impulsionar a próxima geração de serviços financeiros. Com a profunda rede e experiência oferecida pela MissionOG, esperamos ser um parceiro confiável e valioso da Joanne e de toda a equipe".

Joanne Dewar, CEO da GPS, disse:"A ampliação desta última rodada de investimento é um importante passo à frente para a empresa e um forte endosso de nossa estratégia. Somos uma empresa que cresceu rapidamente nos últimos anos, impulsionada por nosso compromisso com a inovação e a entrega de uma única plataforma de tecnologia escalável. A experiência que nossos novos parceiros trazem para a GPS será inestimável à medida que entramos em nossa próxima fase de expansão geográfica e inovação tecnológica".

