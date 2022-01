'Ataque dos Cães' e 'Casa Gucci' lideram indicações ao SAG Awards

O faroeste gótico "Ataque dos Cães" e o drama criminal "Casa Gucci" lideram as indicações ao SAG Awards, divulgadas nesta quarta-feira (12), que geralmente são um importante termômetro na corrida ao Oscar.

Dias depois de "Ataque dos Cães", de Jane Campion, ganhar o Globo de Ouro de melhor drama, Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst e Kodi Smit-McPhee, estrelas do filme, receberam cada um uma indicação do sindicato dos atores.

"Casa House", dirigido por Ridley Scott, também recebeu três indicações.

No entanto, o longa de Campion não conseguiu uma indicação de melhor elenco, o principal prêmio a ser concedido pelo SAG em 27 de fevereiro.

O filme, uma história de dois irmãos afastados na década de 1920 em no estado americano de Montana, foi exibido pela primeira vez em setembro no prestigiado Festival de Cinema de Veneza, onde Campion levou o prêmio de melhor diretor.

Desde então, "Ataque dos Cães" tem recebido ótimas críticas e foi lançado pela Netflix.

O SAG ignorou a ridicularização generalizada do sotaque italiano de Jared Leto e o indicou como melhor ator coadjuvante por "Casa Gucci", ao lado dos colegas de elenco Lady Gaga, Adam Driver e Al Pacino.

Eles foram indicados a melhor elenco, o equivalente ao Oscar de melhor filme, junto com "Belfast", "No Ritmo do Coração", "Não Olhe Para Cima" e "King Richard: Criando Campeãs".

Uma premiação votada pelos atores, o SAG Awards é considerado um forte indicador do que vai acontecer no Oscar, já que os atores representam a maior parte dos cerca de 10 mil eleitores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

A cerimônia do SAG será realizada em Santa Monica, na Califórnia, exatamente um mês antes do Oscar.

Já na parte de televisão, "Succession" e "Ted Lasso" receberam cinco indicações cada.

O grande sucesso sul-coreano da Netflix "Round 6" se tornou a primeira série em língua não inglesa indicada pelo sindicato dos atores para melhor elenco.

As estrelas Jung Ho-Yeon e Lee Jung-Jae também receberam indicações individuais.

A indicação chega dois anos depois que "Parasita", também da Coreia do Sul, foi o primeiro filme não falado em inglês a ganhar como melhor elenco no SAG Awards e posteriormente vencer o principal prêmio do Oscar.

"Yellowstone", que até então vinha sendo ignorado pela indústria, conseguiu sua indicação ao SAG de melhor elenco. A popular série da TV a cabo, protagonizada por Kevin Costner, conta a história de uma família rica dona de um rancho em Montana.

O final de sua quarta temporada foi assistido por mais de 11 milhões de pessoas no início deste mês, números comparáveis aos do fenômeno "Game of Thrones" em seu auge.

Cynthia Erivo foi indicada por sua interpretação de Aretha Franklin na minissérie "Genius: Aretha", ao mesmo tempo em que o SAG reconheceu Jennifer Hudson por interpretar a rainha do soul no filme "Respect: A História de Aretha Franklin".

