Covid-19: políticos de Hong Kong em quarentena após festa em bar espanhol

O caso foi uma saia-justa para as autoridades desta cidade que começa a aplicar, nesta sexta-feira, uma nova série de medidas restritivas para conter um pequeno surto local de contágios

Quatro deputados e dois importantes líderes de Hong Kong foram isolados em uma zona de quarentena por serem contato de uma pessoa testada positivo para Covid-19, após uma festa de aniversário lotada em um bar de tapas espanhol na cidade.

O caso foi uma saia-justa para as autoridades desta cidade que começa a aplicar, nesta sexta-feira, uma nova série de medidas restritivas para conter um pequeno surto local de contágios por Ômicron.

O chefe da imigração da cidade, o secretário de Assuntos Internos e quatro deputados do Conselho Legislativo foram levados para uma unidade de quarentena em uma área remota do território. Ficarão 21 dias isolados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todos eles tiveram contato com um caso confirmado de coronavírus em uma festa multitudinária realizada na última segunda-feira, no restaurante espanhol Reserva Ibérica, no bairro de Wan Chai, conhecido por sua agitada rotina de lazer e entretenimento.

Jornais locais afirmam que o evento foi organizado para celebrar o aniversário de Witman Hung, membro da Assembleia Popular Nacional da China, o mais alto órgão legislativo do país.

Embora a festa não tenha violado as regras então em vigor, as autoridades de saúde recomendaram, três dias antes, que os cidadãos evitassem grandes aglomerações e reuniões.

A líder executiva desta cidade, Carrie Lam, disse estar "muito decepcionada" com a atitude desses políticos.

A polêmica se dá em um momento delicado. Na próxima quarta-feira, será a primeira sessão do conselho legislativo eleito sob um novo sistema imposto por Pequim, o qual eliminou todos os dissidentes da Câmara.

Além disso, Hong Kong, que segue a mesma estratégia de "covid zero" da China e impõe quarentenas de 21 dias a quase todos os passageiros estrangeiros, acaba de aplicar restrições de horário a restaurantes e o fechamento de bares, academias, ou museus, devido a um pequeno surto local.

Tags