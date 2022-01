Idoso é detido enquanto tentava a 12ª dose da vacina contra Covid-19

Um homem de 84 anos que afirmou ter recebido 11 doses da vacina contra Covid-19 no distrito de Madhepura, em Bihar, na Índia, foi detido em um centro de saúde onde estava prestes a tomar a 12ª dose do imunizante.

De acordo com o portal "The New Indian Express", o idoso usava diversas carteiras de identidade e número de celular de parentes para enganar os profissionais de saúde e receber as doses.

O octogenário é funcionário aposentado dos Correios e disse que recebeu a vacina pela primeira vez em 13 de fevereiro do ano passado. “O governo fez uma coisa maravilhosa(a vacina)”, explicou Mandal sobre o desejo de se vacinar várias vezes.

Na Índia, o governo federal determina que cada pessoas receba duas doses, sendo permitido uma dose de reforço para trabalhadores de saúde, pessoas acima de 60 anos e com comorbidades. Autoridades abriram investigação para apurar o caso.

