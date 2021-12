Homem é preso ao tentar se vacinar contra Covid pela 8ª vez e vender passaporte vacinal a outros

Um homem esloveno foi preso por tomar sete doses de vacinas contra a covid-19. Para receber cinco delas, o homem foi pago por pessoas que queriam obter o passaporte sanitário, que permite a entrada em locais restritos e participação em eventos.

"A pessoa em questão recebeu pequenas quantias de dinheiro de quatro suspeitos, que aproveitaram sua difícil situação social e o pressionaram a cometer este crime, sem se importar com sua saúde", declarou um porta-voz da polícia, de acordo com o jornal local Dnevnik.

Além do detido, as quatro outras pessoas foram denunciadas por terem pagado para que o homem tomasse as vacinas. No país, o crime de falsidade ideológica pode acarretar uma pena de prisão de até três anos. O homem foi preso enquanto tentava se vacinar pela oitava vez, usando documentos de outra pessoa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele recebeu as sete vacinas em vários centros médicos do país, duas vezes com sua própria documentação e cinco vezes com a de terceiros. As autoridades ainda não informaram sobre as possíveis consequências para a saúde da inoculação múltipla.

Segundo o site Our World in Data, da Universidade de Oxford, apenas 56,8% da população está completamente vacinada na Eslovênia. Cerca de 19% já receberam a dose de reforço.

No total, o país de cerca de 2 milhões de habitantes tem mais de 450 mil casos de covid-19 e mais de 5,5 mil mortes em razão da doença, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Tags