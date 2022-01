Fugitivo da máfia italiana é preso na Espanha após aparecer no Google Maps

Um chefe da máfia italiana que estava foragido há 20 anos foi encontrado pela polícia da Espanha, após ser fotografado e aparecer no Google Maps. Gioacchino Gammino, 61, foi preso no dia 17 de dezembro, mas os detalhes da captura foram revelados somente nesta quarta, 5. As informações são do jornal The Guadian.

Considerado um dos fugitivos mais procurados pela polícia italiana, Gioacchino vivia na cidade de Galapagar, que fica próxima da capital Madrid. Para se esconder das autoridades, ele se casou, mudou o nome para Manuel, trabalhava como chef de cozinha e era dono de um loja que vendia frutas e vegetais.

Sobre o assunto Assassino foragido há 20 anos é preso por não usar máscara

EUA alertam que mundo 'ficará atento' à conduta de tropas russas no Cazaquistão

Argentina ultrapassa 100.000 infecções por covid-19 em um dia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O italiano, porém, só foi encontrado por causa de uma imagem do Google Streete View. A ferramenta de mapas do Google capturou a imagem de dois homem fora de uma loja de frutas chamada "El Huerto de Manu". A polícia então suspeitou que um dos homens fotografados era do criminoso.

"Não é como se passássemos nossos dias vasculhando o Google Maps para encontrar fugitivos", disse o promotor do caso, Francesco Lo Voi, que liderou as investigações. "Foram muitas e longas investigações anteriores, que nos levaram à Espanha. Estávamos em um bom caminho, com o Google Maps ajudando a confirmar nossas investigações"completou o investigador ao The Guardian.

O mafioso italiano era procurado por assatinato e outros crimes que envolvem a máfia que participava. "Como vocês me encontraram? Eu não liguei para minha família por 10 anos", teria dito Gammino.



Tags