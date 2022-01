China testará 12 milhões de habitantes de Zhengzhou após casos de Covid

A cidade de Zhengzhou ordenou, nesta quarta-feira (5), a realização do teste de covid-19 em seus 12 milhões de residentes depois da detecção de alguns casos, enquanto a China tenta erradicar o coronavírus antes dos Jogos de Inverno de Pequim.

Zhengzhou está sob confinamento parcial e todos os seus habitantes deverão ser testados para "detectar escrupulosamente as infecções escondidas entre o público", anunciou o governo local em um comunicado.

A cidade detectou 11 infecções nos últimos dias, duas delas com sintomas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os contágios na China são ínfimos, se comparados com outras partes do mundo. Nas últimas semanas, porém, atingiram níveis que não eram vistos no país desde março de 2020, no início da pandemia.

A China manteve uma política de erradicação de casos de coronavírus por meio de estritos controles fronteiriços e de fechamentos seletivos.

Esta estratégia foi posta à prova com uma série de surtos locais em diferentes partes do país, a menos de um mês do início dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, que terão início em 4 de fevereiro.

O número de infecções pareceu diminuir, nesta quarta-feira, com 91 casos em toda China, incluindo 35 novos casos na cidade histórica de Xi'an. Trata-se de seu nível mais baixo desde meados de dezembro.

As autoridades provinciais disseram que finalmente conseguiram controlar a propagação do vírus e conter sua disseminação com um confinamento rígido e testes em massa entre os 13 milhões de moradores de Xi'an.

"Embora o número de casos tenha sido elevado no decorrer de vários dias, a rápida disseminação da covid-19 em nível comunitário foi controlada, em comparação com a fase inicial do surto", disse o vice-diretor da comissão provincial de saúde, Ma Guanghui, em entrevista coletiva em Shaanxi.

"A tendência geral da epidemia é de queda", acrescentou.

A mídia estatal informou que cerca de 500 contatos dos dois casos sintomáticos foram localizados na cidade, onde oito complexos residenciais foram confinados.

Enquanto isso, quatro casos foram registrados na província vizinha de Henan.

Na noite de segunda-feira, um milhão de pessoas da cidade de Yuzhou, em Henan, foram postas em quarentena, após a detecção de três casos assintomáticos.

Os Jogos de Inverno serão realizados com as regras mais rígidas desde o início da pandemia para um grande evento esportivo.

Todos os atletas, autoridades, trabalhadores e voluntários ficarão em uma "bolha" durante todo o evento para evitar o contato com o público.

bur-rox/jta/mtp/mas/llu/tt/mr

Tags