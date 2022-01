As primeiras horas de 2022 não foram muito agradáveis para 21 pessoas que ficaram presas em dois bondinhos teleféricos em uma montanha na cidade de Albuquerque, nos Estados Unidos, de acordo com o The New York Times.

Autoridades foram acionadas após o bondinho parar de funcionar com as 21 pessoas dentro do veículo por volta das 21h(horário local), na noite do dia 31 de janeiro. O resgate levou cerca de 12 horas e contou com 30 voluntários.

Segunda autoridades, 20 pessoas foram retiradas do primeiro bonde e desceram a montanha com a ajuda de equipes de resgate. O passageiro que estava sozinho no outro veículo foi resgatado por volta das 16h. Um vídeo que circula nas rede sociais mostra o momento que pessoas descem com cordas de um dos bondinhos. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Veja vídeo

21 pessoas são resgatadas após ficarem presas em teleférico nos Estados Unidos: https://t.co/C2hTlNa4Lw.



(Vídeo: Reprodução/ Sky News) pic.twitter.com/AdSHEI6IqW — O POVO (@opovo) January 3, 2022

