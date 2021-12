China amplia confinamento na região norte por aumento de casos de Covid

Os números de contágios são muito pequenos em comparação com os registrados em outros países, mas a China optou por uma estratégia de erradicação do vírus que inclui restrições severas

Centenas de milhares de pessoas foram colocadas em confinamento a partir desta terça-feira, 28, na região norte da China por um foco de Covid-19 que gerou um número recorde de casos em 21 meses e provocou o lockdown na cidade de Xi'an.

O foco se propagou para outras cidades e Yan'an, a 300 quilômetros de Xi'an, ordenou nesta terça-feira o fechamento dos estabelecimentos comerciais e anunciou que centenas de milhares de habitantes de um distrito deveriam permanecer em casa.

Os números de contágios são muito pequenos em comparação com os registrados em outros países, mas a China optou por uma estratégia de erradicação do vírus que inclui restrições severas para cortar a propagação do coronavírus.

Nesta terça-feira, as autoridades de saúde anunciaram 209 casos, o maior número desde março de 2020 no país que detectou o coronavírus pela primeira vez, há dois anos, o coronavírus na cidade de Wuhan.

O aumento de casos, que acontece às vésperas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em fevereiro, levou as autoridades a determinar na semana passada o confinamento da cidade de Xi'an, que tem 13 milhões de habitantes.

O lockdown é o mais severo decretado na China desde que a cidade de Wuhan ficou fechada praticamente por completo no início da pandemia.

As restrições impostas (os residentes estão proibidos de dirigir seus carros e apenas uma pessoa de cada casa pode sair a cada três dias para comprar alimentos) provocaram muitas ligações para os serviços sociais com pedidos de comida e outros produtos básicos.

"Estou prestes a morrer de fome", escreveu uma pessoa na rede social Weibo. "Não há comida, na minha área residencial não me deixam sair e estou quase sem sopas instantâneas, por favor ajudem", completou.

"Não quero mais ouvir notícias de que tudo está bem(...) Se o estoque é abundante, isto é inútil se você não entrega ao povo", afirmou outro morador.

As autoridades insistem que o abastecimento de comida é estável e mantêm os controles de entrada e saída de Xi'an.

