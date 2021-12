Pais de atriz de Duna são encontrados mortos nos EUA

Os pais de Alicia Witt, que também contracenou em The Walking Dead, foram encontrados mortos dentro de casa por policiais de Massachusetts, nos Estados Unidos. A causa da morte ainda é tida como misteriosa pelas autoridades locais, que descartam crime

Os pais da atriz norte-americana Alicia Witt, de 46 anos, conhecida por interpretar Paula no seriado The Walking Dead e Alia no filme Duna, foram encontrados mortos dentro de casa em Worcester, em Massachusetts, nos Estados Unidos, na noite da última segunda-feira, 20. A causa da morte de Diane Witt, de 75 anos, e de Robert Witt, 87, ainda é vista como misteriosa pelas autoridades que investigam o caso.

Em comunicado entregue a imprensa local, Witt contou que após alguns dias sem ter notícias dos pais, decidiu pedir a um primo que fosse até a casa do casal e verificasse se estava tudo bem. "Infelizmente, o resultado foi inimaginável", escreveu Alicia. "Eu peço um pouco de privacidade neste momento para lamentar e envolver minha cabeça em torno desta virada de eventos e esta perda surreal", continuou.

A polícia foi acionada pelo parente que, ao entrar na residência, encontrou os corpos dos Witt sem vida e sem sinais de trauma. Os agentes cogitaram a hipótese de que Robert e Diane possam ter inalado algum gás nocivo, após ouvirem relatos de que o casal estava enfrentando problemas com a calefação da sua casa durante o inverno, o que os levaram a recorrer a um aquecedor doméstico.

No entanto, segundo o chefe da equipe, Adam Roche, os bombeiros verificaram a qualidade do ar na casa e garantiram que não havia sinais de monóxido de carbono na residência. Os agentes também alegam que é improvável que os falecimentos envolvam um crime. Uma autópsia será realizada para apontar a causa da morte do casal, que até o momento é tida como misteriosa.

Além de Alicia, o casal também teve outro filho, Ian Witt. De acordo com o Telegram & Gazette, Robert era professor de ciências na escola Burncoat em Worcester, Massachusetts. Já Diane ficou conhecida nos anos 1980, ao entrar no livro de recordes Guiness Book, devido ao comprimento do seu cabelo, que já chegou a medir 3 metros de comprimento.

