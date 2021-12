Portugal começa a vacinar menores de 5 a 11 anos contra Covid

Um dos países com maiores níveis de vacinação do mundo, Portugal iniciou neste sábado, 18, sua campanha de imunização de crianças dos 5 aos 11 anos, seguindo os passos de outros países europeus para conter o avanço da variante Ômicron.

Cerca de 60 mil crianças, do total de 640 mil de menores desta faixa etária, foram inscritas para receber a primeira dose do imunizante pediátrico da Pfizer a partir deste fim de semana.

Na última sexta-feira, 17, o primeiro-ministro António Costa explicou que o avanço do novo coronavírus foi mais forte "entre as crianças não vacinadas e seus pais". Com 88,9% da sua população de 10,3 milhões tendo recebido a primeira, Portugal tem a segunda maior taxa de vacinação do mundo, depois dos Emirados Árabes Unidos, segundo a base de dados "Our World in Data".

Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Uma criança recebe uma dose da vacina Covid-19, no posto de vacinação do Parque das Nações, em Lisboa, a 18 de dezembro de 2021, quando Portugal iniciou a vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos.

Em paralelo, mais de 2,2 milhões de doses de reforço foram aplicadas, dando maior proteção a 80% das pessoas com mais de 80 anos, e a 70% daquelas na faixa de 65 a 79 anos, informou a ministra da Saúde, Marta Temido, na sexta-feira.

Apesar desses níveis de imunização, o governo restabeleceu diversas medidas de controle sanitário desde o início de dezembro, como uso da máscara, certificado de vacinação e testes de detecção.

