Vídeo: Para fugir de incêndio, adolescentes escapam pela janela e escalam prédio

O morador de um prédio vizinho filmou o momento em que dois adolescentes escaparam de um incêndio na manhã da última quinta-feira, 16, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O que chamou atenção foi a maneira que os dois, um menino de 13 anos e uma jovem de 18, conseguiram sair do prédio: saíram pela janela e escalaram um poste de construção encontrado no edifício.

As imagens mostram as chamas crescendo e a fumaça aumentando enquanto os dois se arriscam para escapar do apartamento em chamas.

De acordo com o portal de notícias CBSN New York, um caminhão de lixo foi colocado sob os dois para amortece-los caso caíssem. Os adolescentes desceram, e segundo as autoridades, ambos tinham ferimentos leves. Eles receberam tratamento pela inalação de fumaça e queimaduras.

Conforme vizinhos, as chamas começaram no apartamento em que viviam os adolescentes, no quarto andar. Lá moravam uma família de quatro pessoas. Após o fogo ser controlado, o corpo de um homem foi achado sem vida. No mesmo local, foi encontrada uma mulher de 46 anos com vida mas em estado grave.

A causa do incêndio ainda está sob investigação. Confira o vídeo:

