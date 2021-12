Após "fumaça embriagante", Justiça Argentina suspende queima de maconha

A Justiça Federal Argentina suspendeu a queima de 21 toneladas de maconha que foram apreendidas em operações antidrogas no país, após a população de Colonia Libertad, cidade onde ocorreu o início da incineração, reclamar do odor e da "fumaça embriagante". A medida havia sido autorizada por um juiz federal, mas foi interrompida perante os riscos e efeitos da fumaça à saúde dos habitantes. A história foi compartilhada na mídia Argentina na última quarta-feira, 1º.

O estoque de cannabis estava guardado em um armazém das forças de segurança e começou a ser queimado no forno de uma serraria de Colonia Libertad ainda na segunda-feira, 29. No primeiro momento, sete toneladas da carga foram queimadas, mas depois de expelida pela chaminé do forno, o cheiro forte e uma nuvem de fumaça chegou à cidade e causou transtorno aos habitantes que inalaram a substância.

Após o insólito episódio, os moradores do povoado foram à Prefeitura para reclamar. Dentre as principais preocupações estavam as eventuais consequências no sistema respiratório e no estado de consciência. Ao tomar ciência do ocorrido, o prefeito de Colonia Libertad, Roberto Fracalossi, tentou acalmar a população e passou os últimos três dias dando declarações à imprensa local.

"Recebemos a notificação sobre a determinação (para queimar a maconha) na quinta-feira (da semana passada). Na segunda-feira começaram a queimar, e o nosso assessor legal apresentou a situação e a preocupação pelos nossos moradores. Não sabemos se a queima de 20 mil quilos pode ser nociva. Mas não achamos que devesse ser feita na área urbana. Queremos proteger a nossa população", disse o prefeito.

Mesmo com as queixas, outras seis toneladas de cannabis foram incineradas na manhã desta quarta-feira, 2. No entanto, uma ordem de suspensão foi expedida pela Justiça e a queima foi barrada. Agora, o processo de incineração será terminado em outro lugar, mantido sob sigilo.

