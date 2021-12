Vídeo: Elefante ataca carro de safári e passageiros correm para escapar

Um elefante macho atacou um veículo de safári que fazia um passeio no último domingo, 28, na Reserva Selati Game, na África do Sul. Vídeos mostram o momento que o animal selvagem avança em direção ao automóvel e pessoas correm para escapar do ataque. Apesar do susto, ninguém se feriu. As informações são do Portal UOL.

A EcoTraining, empresa de treinamento de guias de vida selvagem da região, confirmou o incidente e a autenticidade dos vídeos gravados no local. A equipe fazia atividades de rotina quando encontrou uma manada que estava em período reprodutivo.

De acordo com a empresa, durante a fase de acasalamento, "os elefantes machos experimentam altos níveis de testosterona e podem exibir comportamento agressivo", disse o comunicado.

No vídeo, é possível ver quando os dois carros se aproximam da manada e param um atrás do outro em uma estrada de terra. De repente, o elefante ataca o primeiro veículo. Um guia que observa a situação pula do veículo enquanto as presas do elefante cortam a carroceria.

Em seguida, o animal levanta o veículo do chão e o empurra para fora da estrada. Na gravação, um guia grita para os alunos "saiam, saiam, saiam!", enquanto os passageiros do primeiro carro fogem da fúria do animal.

Assista ao vídeo:

One of two videos circulating on social media showing an elephant bull charging a game vehicle at the Selati Game Reserve on Sunday. Wildlife guide training company EcoTraining confirmed the incident. pic.twitter.com/YNlByYmCQc — Matthew Savides (@matthewsavides) November 29, 2021





