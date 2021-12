Alec Baldwin diz que não disparou arma que matou diretora no set de 'Rust'

Alec Baldwin comentou que não puxou o gatilho da arma que matou a fotógrafa Halyna Hutchins, sua colega de trabalho no set de 'Rust'. "Eu não puxei o gatilho. Eu nunca apontaria a arma para alguém e puxaria o gatilho para ela. Nunca", afirmou Baldwin em entrevista ao jornalista George Stephanopoulos, da ABC News. O trecho divulgado consta na primeira entrevista do ator após a morte acidental da diretora, no mês de outubro.

A entrevista na íntegra só será transmitida amanhã, quinta-feira (02/12), nos Estados Unidos pela emissora ABC News. No trecho divulgado hoje, Baldwin ainda afirmou que este foi o pior acontecimento de sua vida e não sabe como a bala chegou ao set da produção. "Alguém colocou uma bala de verdade na arma. Uma bala que nem era para estar no local", finaliza o ator.

O caso aconteceu em 21 de outubro durante o ensaio de uma cena em que o ator deveria atirar em direção à câmera, mas que acabou atingindo acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins, que não resistiu ao disparo. Confira a chamada da entrevista no player abaixo ou clique aqui:

Caso Alec Baldwin: o acidente

A equipe de filmagem do longa-metragem estava no Condado de Santa Fé, no Novo México, quando o acidente aconteceu. O ator Alec Baldwin foi quem apertou o gatilho que acertou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e o diretor do filme Hust, Joel Souza. Hutchins foi socorrida imediatamente e levada ao hospital em um helicóptero, mas não resistiu.

Caso Alec Baldwin: quem era Halyna Hutchins?

Aos 42 anos, Halyna Hutchins era a diretora de fotografia do filme Rust. Nascida na Ucrânia e formada pela Universidade Nacional de Kiev em jornalismo investigativo, Halyna havia atuado também em outras produções de TV e cinema. Antes de trabalhar no longa estrelado por Baldwin, ela tinha participado do filme The Mad Hatter (2021).

