Guerra de estrume de vaca em festival indiano; veja fotos

Uma enorme multidão participou alegremente no sábado, 6, de uma batalha de estrume de vaca em um vilarejo da Índia, durante o tradicional festival "Gore Habba", que acontece dois dias depois do Diwali, a maior festa religiosa do país.

Para este ritual anual, que pode ser considerado um primo distante da "Tomatina" espanhola, os habitantes começam recolhendo a "munição" fornecida pelos donos das vacas de Gumatapura, localizada na fronteira dos estados de Karnataka e Tamil Nadu.

Após a cerimônia de bênção no templo, o esterco é jogado no chão e homens e meninos de todas as idades se espalham para preparar sua munição para a batalha.

Muitos visitantes vêm a Gumatapura anualmente para participar desse ritual, na esperança de prevenir doenças, pois muitos hindus acreditam que o excremento da vaca, um animal sagrado para eles e cuja carne não consomem, tem propriedades curativas.

