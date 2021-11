Seis mortos em explosão de mina no Cazaquistão

Seis trabalhadores morreram e outros dois estavam em "estado crítico" após uma explosão de metano neste domingo, 7, em uma mina do grupo ArcelorMittal no Cazaquistão, informaram a empresa e o ministério de Emergências do país.

A explosão repentina ocorreu esta manhã na mina de carvão operada pela ArcelorMittal Temirtau, unidade da gigante do aço neste país da Ásia Central.

Cerca de 64 trabalhadores estavam na mina no momento do acidente e 56 escaparam ilesos.

"Seis pessoas morreram e duas ficaram feridas", disse o ministério de Emergências em um comunicado.

A ArcelorMittal informou que o acidente ocorreu devido a uma explosão de gás e carvão e especificou que os feridos estavam em estado "crítico".

Os acidentes de mineração são relativamente comuns em países da ex-União Soviética, devido a medidas de segurança insuficientes e infraestrutura desatualizada.

