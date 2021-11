Pai se confunde e põe supercola em vez de colírio no olho do filho; menino ficou 4 dias sem enxergar

Após perceber o engano, o pai do menino de 9 anos afirmou ter ficado "desesperado" e com medo de que o filho perdesse a visão

Um garoto de nove anos ficou cerca de quatro dias sem poder abrir os olhos, após seu pai confundir a embalagem de colírio com "supercola". O caso aconteceu na Inglaterra, no condado de North Yorkshire, e segundo informações do Daily Mail, o pai do pequeno Rupert colocou o líquido no olho esquerdo do filho na intenção de aliviar uma coceira de que o menino se queixava.

No mesmo instante, a criança a percebeu a diferença e gritou, fazendo com que seu pai, Kevin Day, percebesse o erro e acionasse o socorro na mesma hora. “Fui dominado por um medo enorme de ter cegado meu filho e arruinado sua vida”, disse ele em entrevista.

“Entrei em completo desespero e liguei para a emergência imediatamente”, relembra. A atendente orientou que Kevin deveria lavar insistentemente o olho do menino com água fria até a chegada dos paramédicos.

No hospital, os médicos deram analgésicos para controlar o desconforto de Rupert e continuaram com as lavagens. Com isso, o garoto só conseguiu abrir as pálpebras quatro dias depois do incidente, masm felizmente, a cola não danificou a visão do menino.

O caso aconteceu em fevereiro deste ano, mas a história só foi compartilhada na última terça-feira, 2, como um alerta. “Já fazia dois dias que eu estava pingando colírio nos olhos do Rupert quando me confundi com a supercola”, relatou Kevin, que afirmou que, desde então, toma "cuidado para deixar as coisas dele bem separadas, pois um momento de distração é suficiente para causar uma tragédia”.

