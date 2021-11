Biden: vacinar crianças entre 5 e 11 anos é passo importante para controlar covid

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, celebrou em pronunciamento nesta quarta-feira, 3, a autorização de reguladores de saúde para a aplicação de vacinas contra covid-19 em crianças entre cinco e 11 anos no país. Segundo ele, isso será um "passo importante" para controlar a pandemia, ao lado da iniciativa já em andamento para dar reforço aos mais velhos, após seis meses da segunda dose (ou da dose única da Janssen).

Biden lembrou que a imunização contra a covid-19 recebeu o aval dos reguladores e enfatizou que esse é um passo seguro para as crianças. Segundo ele, milhões de doses para esse grupo já foram enviadas para postos de aplicação, que serão cerca de 20 mil endereços pelo país. "A vacina é segura e eficaz", enfatizou.

O presidente americano também renovou o apelo para que mais pessoas aceitem se vacinar. Ele destacou que o país conseguiu atingir a marca de 80% dos adultos com ao menos uma dose do imunizante. Biden ainda enfatizou que a vacinação "ajudará na nossa recuperação econômica", ao acelerar o fim da pandemia no país.

Durante breves respostas a repórteres, Biden também voltou a defender a aprovação em breve de medidas econômicas que almeja para o país, como um pacote de gastos em infraestrutura. As medidas continuam a tramitar no Congresso.

