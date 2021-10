Luxemburgo será o primeiro país da Europa a legalizar a maconha

Luxemburgo deve se tornar a primeira nação europeia a legalizar o cultivo e o uso de cannabis, anunciou o governo em comunicado nesta sexta-feira, 22. Consumir a droga em público, no entanto, permanecerá ilegal. A nova legislação tem o apoio da coalizão do governo, mas uma votação no parlamento ainda é necessária para confirmar as novas propostas.

Isso coloca o pequeno país, cuja população é pouco maior do que 600.000 pessoas, na vanguarda de um movimento crescente em todo o continente para relaxar a legislação referente à cannabis.

A mudança de política é uma tentativa do governo de reprimir o crime relacionado às drogas, como o comércio ilegal. Sob o resguardo da nova lei, os ministros agora poderão regular o mercado de cannabis.

A descriminalização reduziria drasticamente as multas cobradas pelo porte da droga, cujos valores variam entre US$ 291 para US $2.910 para três gramas ou menos. As multas atuais custariam entre US$ 29 e US$ 581.

A comercialização de sementes também seria permitida pela nova legislação, sem limite para a quantidade ou níveis de tetraidrocanabinol (THC), componente psicoativo da cannabis.

