Vídeo: Vulcão de La Palma registra ‘tsunami’ de lava e forte terremoto

Em atividade há 26 dias, o vulcão Cumbre Vieja apresentou uma vazão de lava comparada a um tsunami, enquanto a ilha de La Palma, onde fica o vulcão, registrou o mais forte terremoto desde o início da erupção, em 19 de setembro. As atividades geográficas foram presenciadas nessa quinta-feira, 14. O “tsunami” de lava foi analisado por especialistas do Instituto Vulcanológico das Canárias (Involcan). Clique aqui para assistir ao vídeo ou no player abaixo:

Apesar disso, o risco de um tsunami de verdade na costa brasileira permanece sendo remoto. A lava do Cumbre Vieja destruiu 1,6 mil construções de La Palma e 600 hectares de terra ao seu redor. “Esta é definitivamente a erupção mais séria na Europa dos últimos 100 anos. A única boa notícia é que, até agora, ninguém foi ferido”, disse Ángel Víctor Torres, à frente do governo local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vulcão: há 1,5 mil ativos no Mundo, mas nenhum no Brasil; entenda

Por que vulcão entra em erupção? Entenda

Medo de gases tóxicos do vulcão em La Palma é justificado

Vulcão de La Palma: 300 pessoas saíram da ilha

A ilha foi atingida por um terremoto de magnitude 4,5 no início dessa quinta. Ele foi o mais forte tremor registrado desde que o Cumbre Vieja entrou em erupção, conforme divulgado pelo Instituto Geográfico da Espanha. Na madrugada, quem estava na ilha pôde sentir cerca de 60 tremores; resultado da atividade sísmica, isso é comum durante erupções vulcânicas.

7 mil pessoas já precisaram deixar seus lares em La Palma devido ao vulcão; do total, 300 saíram apenas ontem. Além do abandono de famílias e da destruição de edifícios, o deslocamento também tem sido afetado pela atividade vulcânica: cinzas e gases tóxicos restringem o acesso e a saída de determinadas regiões da ilha.

Vulcão de La Palma: drones deixam comidas para cachorros isolados

A lava de Cumbre Vieja deixou vários animais isolados que não puderam ser resgatados por equipes que trabalham no local. Sem a possibilidade de saírem de lá, empresas locais têm usado drones para alimentar cachorros que estão na região. Segundo o Conselho de La Palma, ainda não é possível retirar o animais do local devido o risco de danificar as aeronaves por causa do ar quente da lava vulcânica. A equipe está monitorando e esperando que as condições fiquem favoráveis para buscar os cães.



Tags