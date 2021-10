Drones deixam comida para cachorros cercados por lava do vulcão na Ilha de La Palma

O vulcão de La Palma ainda continua causando estragos na ilha e em seus habitantes. Em atividade desde o dia 19 de setembro, a lava deixou vários animais isolados que não puderam ser resgatado por equipes que trabalham no local. Sem a possibilidade de saírem de lá, empresas locais têm usado drones para alimentar cachorros que estão na região.

Nas imagens capturadas, é possível ver alguns cães que aparecem em um pátio murado, coberto de cinzas. Eles abrem os pacotes com os dentes e as patas para comer os alimentos.

Segundo o Conselho de La Palma, ainda não é possível retirar o animais do local devido o risco de danificar as aeronaves por causa do ar quente da lava vulcânica. A equipe está monitorando e esperando que as condições fiquem favoráveis para buscar os cães.

Em vídeo publicado nas redes sociais da Radio Televisión Canaria, é possível ver a ação envolvendo os drones.



De acordo com a agência de notícias internacional Reuteres, as empresas envolvidas estão sendo acompanhadas por médicos veterinários que escolhem os alimentos e decidem as porções adequadas. Em nota, o Conselho de La Palma agradeceu às duas empresas locais que estão alimentado os animais.

