Coreias: Norte e Sul retomam canais de comunicação entre autoridades

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul restabeleceram seus canais de comunicação transfronteiriça, com a primeira chamada telefônica entre autoridades desde agosto, anunciou Seul nesta segunda-feira (domingo, 3, no Brasil). A restauração ocorre poucos dias depois que Pyongyang despertou preocupação internacional com uma série de testes de mísseis no espaço de algumas semanas, levando o Conselho de Segurança da ONU a realizar uma reunião de emergência.

O Ministério de Unificação sul-coreano confirmou em nota que oficiais das duas Coreias se falaram por telefone na manhã de segunda. "Com a restauração da linha de comunicação Sul-Norte, o governo avalia que uma base para a recuperação das relações inter-coreanas foi fornecida", disse a pasta. "O governo espera (...) retomar rapidamente o diálogo e iniciar discussões práticas para recuperar as relações inter-coreanas", acrescentou.

Na segunda-feira, o líder norte-coreano Kim Jong Un "expressou a intenção de restaurar as linhas de comunicação Norte-Sul que haviam sido cortadas", afirmou a KCNA, relatando que a mudança foi uma tentativa de estabelecer "uma paz duradoura" na península coreana.

As duas Coreias sinalizaram um surpreendente degelo nas relações no final de julho ao anunciarem a restauração das comunicações transfronteiriças, que haviam sido interrompidas mais de um ano antes. Mas a trégua durou pouco, pois a Coreia do Norte parou de atender ligações apenas duas semanas depois.

