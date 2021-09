Gato cai de arquibancada durante jogo e acaba sendo salvo por torcedores; veja imagens

Toda a cena do resgate do animal foi gravada por pessoas que estavam no estádio, na Flórida

Que gato tem sete vidas todo mundo já ouviu falar, mas têm alguns que dão sentido a essa expressão. Prova disso é o que aconteceu durante uma partida de futebol americano no Hard Rock Stadium, na Flórida, nesse sábado, 11, quando um gatinho resolveu circular na parte mais alta da arquibancada e acabou caindo. Por sorte, o bichano foi salvo pelos torcedores, que ficaram desesperados com a cena.

O episódio do resgate foi gravado por pessoas que estavam no local, conforme informações do portal Metrópoles. Nas imagens, é possível ver que o gatinho estava em uma das partes mais altas do estádio quando acaba ficando pendurado em uma espécie de suporte e não conseguiu mais voltar.

Os torcedores perceberam que o animal corria risco de despencar de uma altura que seria fatal e todo o lado da torcida que observava a cena se desesperou. Rapidamente, as pessoas na parte baixa da arquibancada estenderam uma bandeira no local onde acreditavam que o gato poderia cair.

Para o alívio de todos, a ideia deu certo. Nos minutos seguintes, o gato se soltou do suporte e caiu sobre a bandeira. A queda foi amortecida e evitou que o animal se machucasse. A torcida vibrou ao perceber que o bichano se salvou. Os torcedores que fizeram o resgate chegaram a levantar o gato para mostrar o feito ao restante da arquibancada, levando o público a dar gritos de comemoração.

Veja vídeo do momento da queda:

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm — Hollywood (@DannyWQAM) September 11, 2021

