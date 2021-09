Hotel que teve fachada destruída em terremoto no México já apareceu no seriado "Chaves"

A fachada do Hotel Emporio, que ficou conhecido por ser local de gravações do seriado "Chaves", foi destruída durante terremoto de 7,1 graus na Escala Richter. O abalo sísmico atingiu o México na noite desta terça-feira, 7. De acordo com o portal Luces del Siglo, os danos causados ao hotel foram consideráveis. Com o desabamento da estrutura da cobertura, carros que estavam no local foram danificados.

Los daños en el Hotel Emporio de Acapulco son considerables y así quedó tras el sismo de magnitud 7.1 que sacudió Guerrero, Puebla, Morelos y la Ciudad de México. pic.twitter.com/75rJqDNy67 — Luces del Siglo (@lucesdelsiglo) September 8, 2021

Empreendimento foi cenário dos episódios "Vamos Todos a Acapulco" (Foto: Televisa/Reprodução )



O prédio, localizado em Acapulco, apareceu em alguns episódios especiais de "Chaves", exibido no Brasil pela emissora SBT. Na narrativa, os personagens viajaram até o balneário de férias. O episódio, intitulado "Vamos Todos a Acapulco", foi dividido em três partes e fez parte 5ª temporada do programa. Na época em que as gravações foram realizadas, há mais de 40 anos, o local se chamava Continental. Apesar do empreendimento ter passado por modificações na sua estrutura, a maior parte do local continuou da mesma forma retratado no seriado estrelado do Roberto Gómez Bolaños.

De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, que monitorou o terremoto, o tremor teve seu epicentro a 17 km de Acapulco, no estado de Guerrero. Até o momento, uma morte foi registrada em decorrência do incidente. A vítima, da cidade de Coyuca de Benítez, foi atingida por um poste. De acordo com pronunciamento realizado pelo presidente Andrés Manuel os maiores danos foram causados nas regiões de Guerrero, Morelos, Cidade do México, Oaxaca e Puebla. O abalo também foi sentido na Guatemala, país vizinho.

