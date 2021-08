Lee 'Scratch' Perry, músico jamaicano precursor do reggae e dub, morre aos 85 anos

O economista Pedro Paulo Gonçalves, de 27 anos, foi preso nesta sexta-feira, 13, suspeito de matar a dubladora Christiane Louise de Paula da Silva, de 49 anos. O crime aconteceu no dia 20 de julho deste ano, no apartamento da vítima, no bairro Ipanema, Rio de Janeiro.

Para a polícia, o economista confessou que cometeu o crime agindo em legítima defesa. Segundo Pedro, a dubladora estaria “possuída pelo demônio”. Durante depoimento, o homem apresentava estar sob efeitos de entorpecentes, remédios e bebida alcoólica.

De acordo com informações do portal G1, Pedro e Christiane eram amigos desde 2017. Eles teriam se conhecido numa clínica psiquiátrica, onde passaram por tratamento. Recentemente, o economista teria tido uma crise e foi acolhido por Christiane em sua residência, onde morava sozinha.

O suspeito relatou à Delegacia de Homicídios do Rio que teria matado Christiane Louise com um cálice quebrado. O homem teria cortado a perna da dubladora e, depois, a garganta. Apesar de alegar legítima defesa, a versão foi refutada na investigação. Ao invés disso, a polícia acredita que Pedro pretendia ficar com pertences e parte do patrimônio da dubladora.

Ainda segundo o portal G1, a Delegacia de Homicídios confirmou que Pedro contou com a ajuda da própria mãe, Eliane Gonçalves Vasconcellos da Costa, no crime. Ela, contudo, ainda não foi encontrada pela polícia. Segundo investigações recentes, mãe, filho e uma terceira pessoa que ainda não foi identificada, esconderam o corpo da dubladora numa área de vegetação da Praia de Grumari, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Trabalhos na dublagem

Cristiane era dubladora desde 1994. Entre seus papéis mais famosos na profissão, estão as vozes da personagem Margarida, da Disney, a Senhorita Morello, de Todo Mundo Odeia o Chris e Zatanna, de Liga da Justiça sem Limites.





