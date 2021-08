Menino afegão refugiado no Reino Unido morre ao cair da janela do hotel

Todos querem sua parte no bolo, e alguns muito mais no caso do bolo de casamento da princesa Diana e Charles, primeiro na sucessão ao trono britânico: 40 anos depois, nesta quarta-feira (11), um pedaço foi vendido em leilão por 2.220 libras (mais de US $ 3.000).

Este grande pedaço de cerca de 800 gramas havia sido recuperado e congelado por uma funcionária da rainha-mãe, Moyra Smith, e fazia parte de um dos 23 bolos preparados para o casamento real, que aconteceu em 29 de julho de 1981.

Com o marzipã coberto por um glaçagem branca, o pedaço leiloado está "ligeiramente rachado" e acondicionado em filme plástico transparente de cozinha, e é adornada com uma versão "açucarada" do brasão real, guardado por um leão e um cavalo.

"Ficamos surpresos com o número de pessoas que queriam dar um lance neste grande e único pedaço de bolo real", disse à AFP o leiloeiro e especialista em objetos reais Chris Albury, que confidenciou ter recebido "consultas" do "Reino Unido, Estados Unidos e vários países do Oriente Médio".

Este pedaço de bolo foi inicialmente estimado entre £ 300 e £ 500, e acabou sendo leiloado por £ 1.850, incluindo 2.220 em impostos, segundo o site da casa de leilões Dominic Winter Auctioneers. Foi comprado por Gerry Laytonn, um colecionador de Leeds (norte da Inglaterra).

"Considerando o seu tamanho, é mais provável que venha da parte lateral de um bolo ou de um dos andares de cima", disse a casa de leilões, que já havia leiloado outro pedaço por £ 1.000 pela primeira vez em agosto de 2008, após o falecimento de Moyra Smith.

Vendido junto com o programa da cerimônia de casamento, um menu de café da manhã comemorativo e um mapa dos assentos designados para a recepção no Palácio de Buckingham, a porção "parece estar nas mesmas condições de quando foi originalmente leiloado", disse a empresa. "Claro, não recomendamos comê-lo!"

Charles e Diana, príncipes de Gales, divorciaram-se oficialmente em 1996, um ano antes de sua trágica morte em um acidente de carro em Paris aos 36 anos de idade.

A "princesa do povo" continua a ser um objeto de culto e os seus pertences são regularmente vendidos em leilões a preços de ouro: um Ford Escort dado por Charles foi leiloado em junho passado por mais de 60.000 euros e um triciclo da sua infância por mais de 20.000 em julho.





