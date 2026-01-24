Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Avenida Carlos Jereissati terá bloqueio temporário neste domingo, 25

Avenida Carlos Jereissati terá bloqueio temporário neste domingo, 25

Bloqueios ocorrerão das 10h às 10h40 e das 14h às 14h20. Motoristas que desejam ir ao Aeroporto Pinto Martins devem acessar o local pelo Montese
Autor Alexia Vieira
Autor
Alexia Vieira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Devido às obras da nova linha VLT Aeroporto-Castelão, a avenida Carlos Jereissati, conhecida como avenida do Aeroporto, terá interdição total e temporária neste domingo, 25.

O bloqueio será realizado em ambos os sentidos da via e em horários específicos, com o intuito de movimentar a rede de energia de alta tensão da Enel Ceará e permitir o deslocamento de maquinário pesado da obra.

Os bloqueios acontecerão da seguinte forma:

  • Das 10 horas às 10h40: bloqueios intermitentes nas proximidades da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer);
  • Das 14 horas às 14h20: bloqueio total nas proximidades da passarela de pedestres que liga a avenida Carlos Jereissati à rua Nova Esperança, no bairro Dias Macedo.

A orientação do Detran-CE para os motoristas que desejam ir ao Aeroporto Pinto Martins é acessar pelo bairro Montese.

Agentes de trânsito do Detran e da Polícia Rodoviária Estadual estarão em pontos específicos para orientar os condutores e auxiliar no fluxo dos veículos.

LEIA TAMBÉM | VLT: motoristas relatam pouca sinalização em interdição da av. Carlos Jereissati

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar