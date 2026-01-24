Avenida Carlos Jereissati terá bloqueio temporário neste domingo, 25

Avenida Carlos Jereissati terá bloqueio temporário neste domingo, 25Bloqueios ocorrerão das 10h às 10h40 e das 14h às 14h20. Motoristas que desejam ir ao Aeroporto Pinto Martins devem acessar o local pelo Montese
Devido às obras da nova linha VLT Aeroporto-Castelão, a avenida Carlos Jereissati, conhecida como avenida do Aeroporto, terá interdição total e temporária neste domingo, 25.
O bloqueio será realizado em ambos os sentidos da via e em horários específicos, com o intuito de movimentar a rede de energia de alta tensão da Enel Ceará e permitir o deslocamento de maquinário pesado da obra.
Os bloqueios acontecerão da seguinte forma:
- Das 10 horas às 10h40: bloqueios intermitentes nas proximidades da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer);
- Das 14 horas às 14h20: bloqueio total nas proximidades da passarela de pedestres que liga a avenida Carlos Jereissati à rua Nova Esperança, no bairro Dias Macedo.
A orientação do Detran-CE para os motoristas que desejam ir ao Aeroporto Pinto Martins é acessar pelo bairro Montese.
Agentes de trânsito do Detran e da Polícia Rodoviária Estadual estarão em pontos específicos para orientar os condutores e auxiliar no fluxo dos veículos.
