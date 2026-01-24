Avenida Carlos Jereissati terá bloqueio temporário neste domingo, 25

Bloqueios ocorrerão das 10h às 10h40 e das 14h às 14h20. Motoristas que desejam ir ao Aeroporto Pinto Martins devem acessar o local pelo Montese

Devido às obras da nova linha VLT Aeroporto-Castelão, a avenida Carlos Jereissati, conhecida como avenida do Aeroporto, terá interdição total e temporária neste domingo, 25.

O bloqueio será realizado em ambos os sentidos da via e em horários específicos, com o intuito de movimentar a rede de energia de alta tensão da Enel Ceará e permitir o deslocamento de maquinário pesado da obra.