Unifor realiza triagem para atendimentos odontológicos gratuitos

Avaliação prévia servirá como base para acompanhamento de pacientes ao longo do semestre; ação é voltada para adultos, no campus da universidade

A Universidade de Fortaleza (Unifor) fará nos dia 27 e 28 de janeiro uma triagem para atendimentos odontológicos gratuitos. A ação ocorrerá das 7h30min às 11h30min na recepção do bloco O, no campus da Unifor, na Capital, e será conduzida por professores e estudantes da Instituição.

No local serão disponibilizados exames diagnósticos para identificar os pacientes que se enquadram no perfil dos atendimentos oferecidos pela Universidade. As avaliações servirão como base para atendimentos gratuitos feitos por alunos da Unifor nos próximos meses, sob supervisão de professores.

Os interessados devem ter mais de 18 anos de idade e comparecer ao local no dia e hora marcados portando documento oficial com foto.



"Os atendimentos serão feitos gratuitamente ao longo do semestre, contribuindo para a saúde bucal da comunidade e fortalecendo a formação prática dos futuros cirurgiões-dentistas", disse a Universidade, em nota.

Serviço

Triagem gratuita para tratamento de canal e extrações em dentes anteriores