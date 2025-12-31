Painéis artísticos são entregues em túnel de Fortaleza

Painéis artísticos são entregues no túnel Juraci Magalhães em FortalezaAção-piloto utiliza placas cerâmicas esmaltadas de fácil limpeza e deve ser expandida para outros quatro túneis de Fortaleza
A Prefeitura de Fortaleza entregou, nesta terça-feira, 30, a instalação de painéis artísticos e temáticos no túnel Prefeito Juraci Vieira de Magalhães, localizado no cruzamento da avenida Padre Antônio Tomás com a avenida Almirante Henrique Sabóia.
A iniciativa, em caráter piloto, busca reduzir os danos e os custos de manutenção causados pelas constantes pichações nesses espaços.
Com obras iniciadas em setembro, o túnel é o primeiro de cinco equipamento da cidade a receber os painéis. Executada pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), a proposta inclui revestimento em reboco de argamassa e cerâmicas esmaltadas, de fácil limpeza, visando durabilidade e menor manutenção.
Cerâmica substitui revestimento deteriorado
Os novos painéis são formados por mosaicos cerâmicos, substituindo o antigo revestimento em placas cimentícias, que se encontrava deteriorado. Segundo a Prefeitura, o material utilizado foi obtido gratuitamente por meio de uma parceria com a Cerbras, empresa do setor de porcelanatos e cerâmicas. Confira imagens
As artes escolhidas buscam dialogar com a cultura e a natureza de Fortaleza, reforçando a identidade local. No túnel Juraci Vieira de Magalhães, por exemplo, as ilustrações retratam paisagens e animais da fauna cearense, em referência à proximidade com a entrada do Parque Estadual do Cocó.
“Aqui, você vê em maiores detalhes elementos da nossa fauna e da nossa flora. E esse projeto que implantamos neste túnel será ampliado para outros túneis da cidade”, celebrou o prefeito Evandro Leitão (PT), em publicação nas redes sociais nesta terça-feira, 30.
Área total chega a 1.300 m²
Ao todo, os painéis ocupam uma área de aproximadamente 1.300 metros quadrados, distribuídos nos dois sentidos do túnel — Centro e Cocó. Conforme a Seinf, além do caráter artístico, a intervenção funciona como medida preventiva contra pichações, já que o esmalte das cerâmicas permite limpeza rápida, evitando gastos recorrentes com substituição de material.
A iniciativa integra o projeto Reviva Fortaleza, desenvolvido pela Prefeitura em parceria com o Governo do Ceará e a iniciativa privada, com foco na revitalização de espaços públicos degradados.
O programa já contempla outras intervenções na Cidade, como a requalificação da Praça José Mário Gomes de Carvalho, no viaduto da avenida Borges de Melo, que recebeu areninha, brinquedopraça e arte urbana.
Outros túneis também receberão painéis
O projeto-piloto segue em execução e deve ser replicado em outros quatro túneis da Capital. Estão previstos os seguintes locais: túnel Wellington Landim, no cruzamento da avenida Padre Antônio Tomás com a avenida Engenheiro Santana Júnior; túnel Professor Wagner Barreira, na Via Expressa; túnel Demócrito Dummar, nas proximidades do Castelão; e um túnel no bairro Mondubim.
Assim como no Juraci Vieira de Magalhães, os novos painéis seguirão o mesmo padrão técnico, com temáticas relacionadas ao entorno de cada equipamento. Na avenida Alberto Craveiro, por exemplo, a proposta é que o painel traga imagens ligadas ao esporte.