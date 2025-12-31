Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Painéis artísticos são entregues em túnel de Fortaleza

Painéis artísticos são entregues no túnel Juraci Magalhães em Fortaleza

Ação-piloto utiliza placas cerâmicas esmaltadas de fácil limpeza e deve ser expandida para outros quatro túneis de Fortaleza
A Prefeitura de Fortaleza entregou, nesta terça-feira, 30, a instalação de painéis artísticos e temáticos no túnel Prefeito Juraci Vieira de Magalhães, localizado no cruzamento da avenida Padre Antônio Tomás com a avenida Almirante Henrique Sabóia.

A iniciativa, em caráter piloto, busca reduzir os danos e os custos de manutenção causados pelas constantes pichações nesses espaços.

Com obras iniciadas em setembro, o túnel é o primeiro de cinco equipamento da cidade a receber os painéis. Executada pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), a proposta inclui revestimento em reboco de argamassa e cerâmicas esmaltadas, de fácil limpeza, visando durabilidade e menor manutenção.

Cerâmica substitui revestimento deteriorado

Os novos painéis são formados por mosaicos cerâmicos, substituindo o antigo revestimento em placas cimentícias, que se encontrava deteriorado. Segundo a Prefeitura, o material utilizado foi obtido gratuitamente por meio de uma parceria com a Cerbras, empresa do setor de porcelanatos e cerâmicas. Confira imagens

Painel temáticos no túnel Juraci Vieira de Magalhães.
Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.12.2025:.Painel temáticos no túnel Juraci Vieira de Magalhães. (Daniel Galber/Especial para O POVO)
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.12.2025:.Painel temáticos no túnel Juraci Vieira de Magalhães. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
Painel temáticos no túnel Juraci Vieira de Magalhães.
Painel temáticos no túnel Juraci Vieira de Magalhães. Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.12.2025:.Painel temáticos no túnel Juraci Vieira de Magalhães. (Daniel Galber/Especial para O POVO)
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.12.2025:.Painel temáticos no túnel Juraci Vieira de Magalhães. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

As artes escolhidas buscam dialogar com a cultura e a natureza de Fortaleza, reforçando a identidade local. No túnel Juraci Vieira de Magalhães, por exemplo, as ilustrações retratam paisagens e animais da fauna cearense, em referência à proximidade com a entrada do Parque Estadual do Cocó.

“Aqui, você vê em maiores detalhes elementos da nossa fauna e da nossa flora. E esse projeto que implantamos neste túnel será ampliado para outros túneis da cidade”, celebrou o prefeito Evandro Leitão (PT), em publicação nas redes sociais nesta terça-feira, 30.

Área total chega a 1.300 m²

Ao todo, os painéis ocupam uma área de aproximadamente 1.300 metros quadrados, distribuídos nos dois sentidos do túnel — Centro e Cocó. Conforme a Seinf, além do caráter artístico, a intervenção funciona como medida preventiva contra pichações, já que o esmalte das cerâmicas permite limpeza rápida, evitando gastos recorrentes com substituição de material.

A iniciativa integra o projeto Reviva Fortaleza, desenvolvido pela Prefeitura em parceria com o Governo do Ceará e a iniciativa privada, com foco na revitalização de espaços públicos degradados.

O programa já contempla outras intervenções na Cidade, como a requalificação da Praça José Mário Gomes de Carvalho, no viaduto da avenida Borges de Melo, que recebeu areninha, brinquedopraça e arte urbana.

Outros túneis também receberão painéis

O projeto-piloto segue em execução e deve ser replicado em outros quatro túneis da Capital. Estão previstos os seguintes locais: túnel Wellington Landim, no cruzamento da avenida Padre Antônio Tomás com a avenida Engenheiro Santana Júnior; túnel Professor Wagner Barreira, na Via Expressa; túnel Demócrito Dummar, nas proximidades do Castelão; e um túnel no bairro Mondubim.

Assim como no Juraci Vieira de Magalhães, os novos painéis seguirão o mesmo padrão técnico, com temáticas relacionadas ao entorno de cada equipamento. Na avenida Alberto Craveiro, por exemplo, a proposta é que o painel traga imagens ligadas ao esporte.

