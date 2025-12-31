OAB-CE repudia atos no Santuário Arquidiocesano de Adoração, em Fortaleza

Um homem foi flagrado pelas câmeras de segurança do local, na manhã da última terça-feira, 30, invadindo o santuário e quebrando a imagem de São Benedito no Centro de Fortaleza. Segundo a OAB, a representação sacra possui relevante valor histórico, cultural e religioso.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE) veiculou nota de repúdio contra o ato de violência e intolerância religiosa ocorrido no Santuário Arquidiocesano de Adoração Paróquia de São Benedito, em Fortaleza.

"O ocorrido extrapola o dano material e atinge diretamente a liberdade religiosa e o direito ao livre exercício dos cultos, garantidos pela Constituição Federal, além de configurar afronta ao patrimônio protegido pela legislação brasileira", cita o comunicado oficial. "A intolerância religiosa constitui violação a direitos fundamentais e demanda resposta institucional adequada."

Requerimento pede apuração do caso

A Ordem cearense encaminhou manifestação formal de solidariedade ao Pároco da Igreja de São Benedito e ao Arcebispo de Fortaleza e oficiou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará. O requerimento solicita a adoção de providências cabíveis para a apuração do ocorrido e ainda a preservação da segurança dos espaços de culto.

Por fim, a OAB-CE ainda reforçou o seu compromisso com a defesa da liberdade religiosa, o respeito à diversidade e a preservação do patrimônio histórico e cultural.