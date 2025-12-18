Lagoa do Gengibre é urbanizada após parceria entre Estado e Município

Com um investimento de R$ 1,3 milhão, solenidade de entrega de urbanização da Lagoa do Gengibre acontece nesta quinta-feira, 18, em Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

“Antes era só lamentação”, relata o líder comunitário Manoel “Gereba” Messias, ao lembrar do período anterior à urbanização da Lagoa do Gengibre, em Fortaleza. O espaço, localizado no bairro Manoel Dias Branco, teve as obras oficialmente entregues na noite desta quinta-feira, 18, com a requalificação do pavimento, limpeza da lagoa, reforma da praça e nova iluminação. A solenidade de entrega faz parte do programa FORtaleCE, uma parceria entre o Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza, voltado a investimentos na Capital. Na ocasião, o prefeito Evandro Leitão (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT) participaram da cerimônia.

“Esse evento é um sonho muito grande. A gente lutou para ter a urbanização. Eram quatro projetos e nenhum foi concluído” reafirma Gereba. “O atual prefeito esteve aqui, está ‘adotando’ o Gengibre, e vamos continuar nessa luta para que seja feita a organização geral”. Com um investimento de R$ 1,3 milhão, abrangendo uma área requalificada de 8.053,14 m², a lagoa também passou por desassoreamento. O processo é caracterizado pela remoção de sedimentos do fundo, de forma a melhorar a qualidade da água e prevenir enchentes. Solenidade celebra conclusão de 21 mil estudantes do ensino fundamental | LEIA MAIS Lagoa do Gengibre: cerimônia de entrega da urbanização ‘é sonho’ para a comunidade FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-12-2025: Governador Elmano de Freitas e Prefeito Evandro Leitão em Requalificação da Lagoa do Gengibre. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-12-2025: Governador Elmano de Freitas e Prefeito Evandro Leitão em Requalificação da Lagoa do Gengibre. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-12-2025: Governador Elmano de Freitas e Prefeito Evandro Leitão em Requalificação da Lagoa do Gengibre. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-12-2025: Governador Elmano de Freitas e Prefeito Evandro Leitão em Requalificação da Lagoa do Gengibre. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-12-2025: Governador Elmano de Freitas e Prefeito Evandro Leitão em Requalificação da Lagoa do Gengibre. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Durante a coletiva de imprensa, o prefeito da Capital destacou que, no primeiro ano de governo, já percorreu os 121 bairros do município. A Comunidade do Gengibre foi um dos locais visitados ainda no início do primeiro semestre, quando secretários e gestores apresentaram a realidade da área. “Nós que estamos em espaço de decisão, temos que priorizar, e aqui nós priorizamos. Estamos transformando essa comunidade, que está sendo urbanizada com investimento alto, tanto do governo do Estado, como do governo municipal”, completa. A parceria também foi apontada pelo governador Elmano de Freitas — “Agora estamos aqui na comunidade, que vai ganhando espaço de lazer para as nossas crianças, para as famílias, o que demonstra que, como diz o prefeito Evandro, Fortaleza é uma capital de todos”.