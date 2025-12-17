Bicicletar completa 10 anos com desconto de 50% no passe anual em Fortaleza

Bicicletar completa 10 anos com desconto de 50% no passe anual em FortalezaPrefeitura oferece promoção para novos assinantes até 22 de dezembro. No próximo dia 15, o projeto completa 10 anos
Em comemoração aos 10 anos do Projeto Bicicletar, a Prefeitura de Fortaleza está oferecendo 50% de desconto no passe anual para novos assinantes. O plano, que atualmente custa R$ 80,00 passa a ser vendido por R$ 40,00 — o equivalente a menos de R$ 0,11 por dia. A promoção é válida até o dia 22 de dezembro.
Segundo a Prefeitura, a iniciativa é uma forma de ampliar o acesso dos fortalezenses a uma alternativa de transporte sustentável, econômica e saudável.
Para quem possui Bilhete Único (BU) ou carteira de estudante em Fortaleza, o uso do Bicicletar é gratuito, com viagens de até 60 minutos, de segunda a sábado. Aos domingos e feriados, o tempo de uso é ampliado para 90 minutos, sendo necessário um intervalo de 15 minutos entre as viagens.
O cadastro é feito por meio do aplicativo, com a vinculação do Bilhete Único e, em alguns casos, de um cartão de crédito — que não é cobrado, desde que as regras de uso sejam respeitadas — para ativar o passe anual gratuito.
No próximo dia 15 de dezembro, o serviço completa 10 anos de funcionamento, com mais de 8,5 milhões de viagens realizadas. Atualmente, o Bicicletar conta com cerca de 270 estações e 1.600 bicicletas distribuídas pela capital cearense
SERVIÇO
Aniversário de 10 anos do Bicicletar com 50% de desconto no passe anual para novos usuários.
- Valor: R$ 40,00;
- Até quando: 22 de dezembro;
- Como adquirir: acesse o site oficial do Bicicletar ou o aplicativo e clique na opção "Cadastre-se". Em seguida clique no Menu "Passe" e depois "Adquirir Passes". Leia as instruções de uso, confirme seu passe anual e informe os dados do seu cartão de crédito;
- Como usar: veja no mapa do site ou aplicativo a localização das estações e dirija-se a qualquer uma delas para retirar a bike desejada, usando o telefone celular informado no cadastro.