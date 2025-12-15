Suspeito filmado "pendurado" em carro na Via Expressa cumpria pena em regime aberto por outro roubo

Homem teria ameaçado motorista para assaltá-la. Ela acelerou o carro e o homem permaneceu "pendurado" na porta do veículo / Crédito: reprodução/vídeo

O homem filmado pendurado na porta de um carro em movimento após uma tentativa de assalto na avenida Almirante Henrique Saboia, Via Expressa, em Fortaleza, na quinta-feira passada, 11, possuía condenação definitiva por roubo e cumpria pena em liberdade. A audiência de custódia foi realizada na última sexta-feira, 12. O documento obtido pelo O POVO identifica Wesley Lima do Nascimento. Desta vez, a decisão judicial converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O caso gerou repercussão por meio de gravações de motoristas que transitavam pelo local. O crime aconteceu na quinta-feira, 11, por volta das 06h30min, no bairro Varjota. Conforme o documento, Wesley teria usado uma arma de brinquedo para abordar a vítima, que estava no interior do automóvel estacionado na frente de uma academia. A mulher percebeu a ameaça e acelerou o veículo. O criminoso ficou preso à porta e foi arrastado pela via. Houve colisão com outros veículos estacionados. Suspeito possui condenação definitiva por roubo Na decisão proferida no dia 12 de dezembro de 2025, a juíza destacou um agravante na situação de Wesley, pois ele não é réu primário. O documento cita que o acusado "registra condenação definitiva por roubo simples" e estava cumprindo uma pena de quatro anos de reclusão em regime aberto. A magistrada enfatizou que a liberdade de Wesley representa um risco à ordem pública, visto que ele voltou a cometer um crime da mesma espécie (roubo) enquanto ainda cumpria pena com a Justiça pelo delito anterior.