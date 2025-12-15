Suspeito filmado "pendurado" em carro na Via Expressa cumpria pena em regime aberto por outro roubo

Suspeito filmado "pendurado" em carro na Via Expressa cumpria pena em regime aberto por outro rouboWesley Lima do Nascimento aparece sendo arrastado nas imagens filmadas por motoristas. Ele teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça
O homem filmado pendurado na porta de um carro em movimento após uma tentativa de assalto na avenida Almirante Henrique Saboia, Via Expressa, em Fortaleza, na quinta-feira passada, 11, possuía condenação definitiva por roubo e cumpria pena em liberdade.
A audiência de custódia foi realizada na última sexta-feira, 12. O documento obtido pelo O POVO identifica Wesley Lima do Nascimento. Desta vez, a decisão judicial converteu a prisão em flagrante em preventiva.
O caso gerou repercussão por meio de gravações de motoristas que transitavam pelo local. O crime aconteceu na quinta-feira, 11, por volta das 06h30min, no bairro Varjota.
Conforme o documento, Wesley teria usado uma arma de brinquedo para abordar a vítima, que estava no interior do automóvel estacionado na frente de uma academia. A mulher percebeu a ameaça e acelerou o veículo. O criminoso ficou preso à porta e foi arrastado pela via. Houve colisão com outros veículos estacionados.
Suspeito possui condenação definitiva por roubo
Na decisão proferida no dia 12 de dezembro de 2025, a juíza destacou um agravante na situação de Wesley, pois ele não é réu primário. O documento cita que o acusado "registra condenação definitiva por roubo simples" e estava cumprindo uma pena de quatro anos de reclusão em regime aberto.
A magistrada enfatizou que a liberdade de Wesley representa um risco à ordem pública, visto que ele voltou a cometer um crime da mesma espécie (roubo) enquanto ainda cumpria pena com a Justiça pelo delito anterior.
"O contexto da prática criminosa (...) e seus reiterados contatos com a justiça criminal evidenciam a plausibilidade acerca da concreta possibilidade de reiteração delitiva", escreveu a juíza na decisão.
A Justiça converteu a prisão em flagrante de Wesley em prisão preventiva, ele não responderá a este novo processo em liberdade.
O documento judicial confirma que Wesley estava internado em uma unidade hospitalar sob custódia. A Justiça determinou que a Perícia Forense realizasse o exame de corpo de delito no próprio hospital.
