VÍDEO: Cratera se abre e tumultua trânsito em Fortaleza

No vídeo enviado ao WhatsApp do O POVO , é possível ver que o buraco possui um cano de água estourado. Motociclistas e motoristas vão passando ao redor e entrando em becos e outras ruas.

Uma cratera se abriu e tumultuou o trânsito da avenida Leste Oeste, no bairro Pirambu, em Fortaleza, na tarde deste domingo, 14. As causas continuam sendo investigadas.

Vazamento deve ser normalizado, informa Cagece

Procurada pelo O POVO, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que equipes técnicas estão solucionando ocorrência de vazamento no cruzamento da avenida Leste Oeste com rua Santa Rosa, em Fortaleza.

“O asfalto cedeu por razões que ainda estão sendo investigadas. Ao chegarem no local as equipes iniciaram os reparos de forma imediata, sinalizando o espaço e isolando a via", disse a companhia.

Conforme a Cagece, o abastecimento de água do bairro Pirambu e Cristo Redentor precisou ser paralisado, enquanto o sistema de esgoto seguiu operando normalmente.

“A Cagece estima que o restauro do vazamento seja finalizado até às 17 horas. A recuperação asfáltica do local deve ser iniciada tão logo a finalização do serviço”, finalizou a nota.